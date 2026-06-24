Navštívili jsme audio laboratoř Huawei v Číně: tady vznikají sluchátka a pokročilé audio technologie

- Technologický gigant Huawei nás nedávno vzal na výlet do Číny
- Měli jsme možnost prohlédnout si jeho kampus, který je kopií evropských metropolí
- Dostali jsme se i do laboratoří v Šanghaji a podívali se na to, jak se ladí sluchátka a reproduktory
Huawei patří mezi přední výrobce nositelné elektroniky a v hodinkách i sluchátkách je jedním z největších hráčů. V tomto směru nabízí opravdu pokročilé technologie a velmi široké portfolio zahrnující několik modelů sluchátek různých konstrukcí a bezdrátové reproduktory. My jsme měli možnost podívat se na to, jak Huawei tyto produkty testuje a jak je ladí pro koncového uživatele.
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Centrum pro vývoj audia v Šanghaji
Huawei má pro své audio produkty vyhrazeno několik center, přičemž to největší o ploše takřka 3 000 m2 se nachází v Šanghaji. Jedná se o obří audio laboratoř, kde pracuje velké množství zvukových specialistů a nachází se zde několik unikátních pracovišť v podobě třeba oddělení zaměřených na technologii ANC nebo bezodrazových (bezdozvukových) komor.
V tomto komplexu Huawei vyvíjí také různé hlasové technologie, které se zaměřují na mikrofony a testuje se zde vše, co má v rámci značky něco společného se zvukem, hlasem a zvukovými technologiemi. Na jejich vývoji a testování pracuje v Huawei více než tisíc inženýrů, takže je evidentní, že si na nich čínský gigant zakládá.
Ticho, ticho a zase ticho
Při vývoji audio technologií jsou nezbytné takzvané bezodrazové či bezdozvukové komory, kterých Huawei provozuje hned několik. Jedná se o speciální místnosti, jejichž strop, podlaha i stěny jsou pokryty speciálním absorpčními materiály, které pohlcují zvuk v prostoru (až 99 %), a to znamená, že v těchto komorách neexistuje nic jako ozvěna nebo odraz zvuku od stěn.
Zde probíhají měření různých technologií, protože inženýři získají v těchto prostorách nijak nezkreslená a naprosto přesná data. V těchto místnostech panuje absolutní ticho a jejich návštěva není nic příjemného, protože na bezhlučné prostředí není člověk zvyklý – slyšíte zde jasně a zřetelně tlukot svého srdce, dýchání a vlastně veškeré projevy svého těla.
V těchto komorách se měří například frekvenční odezva reproduktorů, účinnost technologie ANC nebo kvalita mikrofonů. Uprostřed těchto prostor se nachází figurína, která má uši osazené mikrofony a simuluje tak lidské vnímání zvuku při různých činnostech. Zde se testují nejenom sluchátka a reproduktory, ale i mobilní telefony.
Hovory při jízdě autem
Specialitou vývojového centra Huawei je velká komora pro osobní automobil (vejdou se do ní až dva vozy), která je bezodrazová pouze částečně a má pevnou podlahu. Zde se testují zvukové vlastnosti produktů při jízdě vozem, tedy to, jak zní hovory a hudba přímo v kabině automobilu. Opět se zde testují jak sluchátka, tak telefony a také reproduktory.
To ale samozřejmě nebylo jediné takto úzce zaměřené pracoviště a Huawei má ve svém technologickém centru i prostory napodobující běžné prostředí. Zde se testují produkty například v obývacím pokoji, v kancelářích, neschází ani simulace výtahu nebo třeba kina. Zkrátka jde o místa, kde se běžně pohybujeme každý den a kde audio technologie a telefony používáme.
Specialitou těchto místností jsou pohyblivé panely na stropech i stěnách, které pomáhají dotvářet simulaci různých prostředí. Ne všude jsou samozřejmě stejné stropy a stěny a v budovách bývají tyto části nikoliv hladké, jako v domácnostech, ale různě profilované.
Nechybí ani větrný tunel
Huawei se může u svých produktů pochlubit opravdu vysokou kvalitou hovorů a testy tohoto typu probíhají z velké části ve větrném tunelu. Zde se ladí mikrofony u telefonů i sluchátek a také algoritmy technologie potlačení hluku při telefonování. Inženýři si mohou upravovat sílu proudění vzduchu dle libosti, aby simulovali reálné prostředí při používání elektroniky ve větrném počasí.
Jedná se o situace, které odpovídají například telefonování při chůzi, jízdě na kole nebo běhu a hlavním účelem tohoto testování je vyladit zvuk a mikrofony tak, aby byl hovor dostatečně kvalitní i v náročnějších podmínkách. Huawei zmiňuje, že jeho technologie na potlačení hluku při hovorech fungují při hladině až okolo 100 dB, což už je opravdu velmi hlučné prostředí.
Laboratorní testy jsou jedna věc, ale ani ta nejlepší laboratoř nedokáže úplně dokonale nasimulovat vše, a i to je důvod, proč v nich probíhá jen část testů (byť větší). Inženýři Huawei provádí některé testy i v reálném prostředí, které pokročilé testování ve specializovaných prostorách účinně doplňuje. Výsledkem jsou audio produkty a technologie na opravdu špičkové úrovni.
Technologie Audio Vivid a Privacy Call
Huawei se zaměřuje nejenom na audio hardware, ale zabývá se i vývojem nových zvukových technologií. Jedna z nich se jmenuje Audio Vivid a jedná se o nový otevřený standard, který je jakousi alternativou k Dolby Atmos. Čínský gigant se podílel na vývoji, technologie je zcela bez licenčních poplatků a umožňuje vytvářet prostorový zvuk při poslechu hudby i ve filmech.
Dočkali jsme se také ukázky technologie Privacy Call, kterou používá například vlajkový telefon Mate 80 Pro Max (v Česku se neprodává). Ta umí potlačit únik zvuku z reproduktorů telefonu do okolí, čímž zamezí poslouchání hovorů cizími lidmi a celá tato technologie funguje podobně jako ANC – o zamezení úniku zvuku se starají opačné frekvence.