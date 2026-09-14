Nákup z Bazoše bez rizika: na co si dát pozor dřív, než vytáhnete peněženku

- Konzole, tablety a kvalitní notebooky mohou z druhé ruky nabídnout ještě roky služby za podstatně nižší cenu
- Stav baterie dokáže rozhodnout o výhodnosti koupě telefonu, u bezdrátových špuntů ho navíc těžko odhadnete
- Za prověřený repas má smysl připlatit hlavně tam, kde by vás porucha stála peníze nebo spoustu starostí
U použité elektroniky je lákavé pořídit si něco, co by nové bylo příliš drahé. Lepší notebook, větší televizi nebo konzoli i s několika hrami. Po prvním majiteli ovšem přebíráte také opotřebení a případné opravy. Stejně velká sleva proto může být u jednoho zařízení dobrý obchod a u druhého jen přiměřená cena za nejistý stav.
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Ideální by bylo všechno důkladně vyzkoušet. Při předání na ulici nebo na parkovišti ale není po ruce zásuvka a na dlouhé testování nemá nikdo čas. Telefon si prohlédnete a zapnete, u konzole se dá domluvit krátké hraní u prodávajícího. U pračky už budete mnohem víc odkázáni na to, co o ní víte předem. Tahle omezení mají na výhodnost nákupu větší vliv než pár škrábanců na krytu.
U konzole rozhodne pár minut hraní
Zachovalá použitá konzole spustí stejné hry jako nový kus téhož modelu. Nová PS5 Slim s mechanikou je k dostání přibližně za 16 tisíc Kč, soukromé nabídky stejné verze se pohybují kolem 10–11,5 tisíce Kč.
Pár minut se hrou z disku a přiloženým ovladačem má přitom smysl. Vadnou páčku, kvůli které se postava pohybuje sama, poznáte rychle; občasné výpadky obrazu už méně snadno. Výměna HDMI konektoru může vyjít přibližně na 2 500 Kč, takže se vyplatí domluvit předání u zapojené konzole. Nákup může zhatit i blokace online služeb. Sony ji druhému majiteli nezruší.
Starší tablet může ještě dlouho sloužit
Tablet, na kterém někdo doma četl a sledoval filmy, nemusí být po několika letech nijak zničený. Pro stejné využití navíc není nutný nejnovější procesor. Pokud má slušnou baterii a podporovaný systém, může být zachovalý starší kus lepší koupě než úplně nejlevnější nový tablet.
Zrádnější než škrábance bývá vazba na původního majitele. U iPadu může další používání znemožnit zámek aktivace, u vyřazeného školního nebo firemního zařízení také vzdálená správa. To musí být vyřešené před předáním.
U tabletů uvedených na unijní trh od 20. června 2025 platí unijní požadavek: baterie musí po 800 nabíjecích cyklech držet alespoň 80 % původní kapacity. Bazarovému kupci to ale dává jen základní vodítko, protože část těchto cyklů už mohl spotřebovat první majitel.
Kvalitní starší notebook může být lepší než nový levný model
Dvou až čtyřletý firemní notebook vyšší třídy může pro kancelářskou práci posloužit lépe než nový počítač postavený hlavně na nízké ceně. Třináctipalcový MacBook Air M2 s 16 GB RAM a 256GB SSD lze například pořídit nový za 22 490 Kč, použitý ve stejné konfiguraci za 15 590 Kč.
S baterií, která vydrží sotva hodinu, se ovšem z přenosného notebooku rychle stane počítač na stůl. Úsporu proto může zmenšit výměna baterie; malá kapacita připájené paměti nebo úložiště se běžným rozšířením nevyřeší vůbec. Právě tyto věci mají větší význam než drobné oděrky. U pracovního stroje se také snáz obhájí příplatek za prověřený kus a dostupný servis. Jediný den bez počítače může stát víc než rozdíl mezi dvěma nabídkami.
O telefonu hodně napoví baterie a historie oprav
Dva až čtyři roky starý smartphone vyšší třídy může mít stále dost výkonu i zbývající softwarové podpory. Větší otazník visí nad tím, kolik toho zažil. Nekvalitní náhradní displej, nefunkční Face ID nebo unavená baterie mohou slevu rychle znehodnotit.
Kondice kolem 85 % už značí znatelné opotřebení. Pod 80 % je rozumné do ceny započítat brzkou výměnu baterie. Pozor ale na iPhone, který po opravě hlásí, že nedokáže ověřit, zda má originální baterii Apple. Ani zobrazený údaj o kondici pak nemusí být přesný. Vysoké procento na displeji samo o sobě nestačí.
U Androidu se může nepříjemnost ukázat až po resetu: ochrana zařízení si vyžádá původní účet Google nebo předchozí zámek obrazovky. Proto má smysl při předání dojít nastavením až k použitelnému telefonu. A nafouknutá baterie či odchlípený displej? S podezřením na poškozenou baterii zařízení nekupujte ani nenabíjejte.
Baterie dokáže stáří hodinek rychle prozradit
Hodinky, které majitel nabíjel každý večer, mohou mít baterii opotřebenou víc než stejně starý kus s týdenní výdrží. U přístroje, který už jako nový vydržel jen den, je další zkrácení výdrže dost nepříjemné. Z pěkného povrchu navíc nepoznáte, kolikrát hodinky přišly do kontaktu s vodou ani jaké nárazy zažily. Například u Apple Watch se může voděodolnost časem snížit, i když hodinky zvenku vypadají pěkně.
Tři až pět let starý drahý model proto nemusí být výhodnější než nové levnější hodinky. Pokud oboje zvládnou to, co od nich potřebujete, čerstvá baterie je dobrý důvod dát přednost novým.
V bezdrátových špuntech stárnou hned tři baterie
Klasická kabelová sluchátka mohou být skvělým bazarovým nákupem. U starších bezdrátových špuntů kupujete také dvě miniaturní baterie a třetí v pouzdře. Každá mohla stárnout jinak a několik minut přehrávání hudby neprozradí, že se pravé sluchátko po půlhodině vybije.
Vedle baterií řešíte také hygienu, padělky a obtížné opravy. Ani u AirPods není výměna článků běžnou domácí údržbou; Apple ji doporučuje přenechat vyškolenému technikovi. U velkých bezdrátových sluchátek může být servis snazší, ale záleží na konstrukci.
Starší špunty od soukromníka tak dávají smysl hlavně za opravdu nízkou cenu. Pro každodenní poslech je přesvědčivější nový levnější model nebo repas s výslovně garantovaným stavem všech baterií.
Pěkná fotografie stav televize neprozradí
Velká televize může ztratit značnou část ceny a pořád zobrazovat pěkný obraz. Jakmile je ale poškozený panel, výhodnost nákupu je rázem sporná. Při odvozu od prodávajícího se proto vyplatí domluvit, aby televizi nechal zapojenou. Během několika minut si pak můžete všimnout výrazně světlejších nebo tmavších míst v obraze, vypáleného loga i problémů se zvukem.
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Předání na parkovišti už takovou možnost nenabízí. Zbývá popis a případné video od prodávajícího, což u drahé televize nemusí stačit. Další riziko přichází při přepravě: velký panel patří nastojato, dobře zajištěný a nejlépe do původní krabice. Kvůli prasklé obrazovce můžete o celou úsporu přijít ještě cestou domů.
Levná pračka se může rychle prodražit
Pračka za dva a půl tisíce může působit jako výhodný nákup, dokud nepotřebuje ložiska. Jejich výměna může stát víc než samotný stroj: oprava u zákazníka vyjde například na 3 000 Kč. Při převzetí přitom nejspíš uvidíte odpojenou pračku připravenou k odvozu. Celý prací program s prodávajícím absolvovat nebudete.
Znalost historie má proto větší cenu než ujištění „funguje“. Jinak se kupuje pračka od známého, který rekonstruuje byt, a jinak stroj nejasného stáří bez dokladů. Těsnění a buben si prohlédnete, funkční ohřev ani bezproblémové odstřeďování tím ale nepotvrdíte. U praček, sušiček a myček se tak příplatek za servisovaný kus s doloženými opravami obhajuje snadno. Zvlášť když k levnému inzerátu připočtete ještě odvoz a zapojení.
Za repas platíte hlavně za menší nejistotu
Za repas má smysl připlatit, pokud za ním jsou skutečné kontroly, popsaný stav baterie a jasné podmínky reklamace. Samotné vyčištění a tovární reset za velký příplatek nestojí. Pro hlavní telefon či pracovní notebook má přitom dostupný servis větší cenu než pro záložní zařízení.
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U podnikatele lze u použitého zboží zkrátit odpovědnost za vady na jeden rok a při nákupu na dálku zpravidla zůstává čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení. U soukromníka se skrytá vada řeší podstatně hůř a spor může skončit až u soudu.
Nejvíc se stejně dozvíte až doma: během běžného dne s telefonem, delšího poslechu a prvních několika praní. Pokud jste nakoupili na dálku, nenechávejte proto techniku ani krabici dva týdny stát v koutě.