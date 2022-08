Nadšenec proměnil svůj Galaxy Z Fold 4 na Windows Phone. Vy můžete taky

I když jsou smartphony se systémem Windows Phone / Mobile už pár let mrtvé, stále se najde hrstka nostalgiků, kteří na tuto platformu vzpomínají. Pokus nahradit ikony dlaždicemi Microsoftu nevyšel ani na počítačích, ani na smartphonech, přesto existují uživatelé, kteří na tento styl domovské obrazovky nedají dopustit. Pro Android dokonce existuje několik launcherů, které umí systém od Googlu do podoby Windows Phone / Mobile proměnit. A právě s těmito launchery si pohrál youtuber Mark Spurrell na ohebném smartphonu Samsung Galaxy Z Fold 4.

Spurrell vyzkoušel, jak by Galaxy Z Fold 4 vypadal, kdyby se o jeho softwarovou stránku staral Microsoft – na vnějším displeji by běželo prostředí z mobilních Windows, zatímco na vnitřním panelu by byla k vidění klasická plocha s možností spouštět aplikace v oknech. Tohoto stavu se youtuberovi podařilo dosáhnout díky dvěma launcherům a funkci Bixby Routines.

I Turned My Z Fold 4 Into a Windows Phone :-)

Na vnější displej byl použit launcher Square Home s dlaždicovým rozhraním, na vnitřním běžel Win-X Launcher připomínající plochu Windows. Druhý jmenovaný byl v telefonu nastavený jako výchozí, k automatickému přepínání mezi nimi autor videa důmyslně použil funkci Bixby Routines, kde lze na Galaxy Z Fold 4 nastavit pravidla, jak se má telefon při otevření nebo zavření chovat.

Toto řešení však skýtá určitá úskalí. Gesto pro návrat na domovskou obrazovku v zavřeném stavu například otevře launcher pro vnitřní displej, což ale autor vyřešil připnutím dlaždice sekundárního launcheru do hlavního panelu, odkud je jeho spuštění chvilkovou záležitostí.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 4 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,19 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 670, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 155,1 × 130,1 × 6,3 mm (rozevřený), 155,1 × 67,1 × 15,8 - 14,2 mm (zavřený), hmotnost: 263 g, zvýšená odolnost: IPX8 Displej, konektivita a baterie 6,2" + 7,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: 904 × 2316 px, 2176 × 1812 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8. AF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 3× optický zoom, PDAF, OIS, selfie kamera: 10 + 4 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Kompletní specifikace

Oba launchery poskytují široké možnosti nastavení: Win-X Launcher má například velice šikovný hlavní panel, ve kterém se uživatelé Windows budou cítit jako doma – na svém místě najdou (funkční) rychlé přepínače, notifikace nebo kalendář.

Škoda že Microsoft své snahy s vlastním mobilním systémem vzdal tak brzy – toto řešení měl v systému Windows 10 Mobile a funkci Continuum hotové.