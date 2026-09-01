Na „rodinu zařízení“ není nikdo zvědavý, Helix bude poslední generací Xboxu jak ho známe

- Tržby z Xbox hardwaru spadly za poslední fiskální rok o 29 % a Xbox tvoří jen něco přes 4 % fyzického herního trhu v USA
- Project Helix má být „rodina zařízení“, jenže Steam Deck se za čtyři roky dostal sotva ke čtyřem milionům kusů
- Krize cen pamětí vyhnala Series X ze 499 na 799 dolarů a příští generace může startovat nad 20 tisíci korunami
Jednodušší to už být nemohlo. Asha Sharma dostala na Gamescomu od BBC přímočarou otázku: bude příští Xbox bez mechaniky? Odpověď nepřišla. Místo ní zaznělo tohle: „We’ve been hard at work on a great next generation and a great family of devices for Helix.“ Tedy že se pracuje na skvělé nové generaci a skvělé rodině zařízení.
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Rodině. Když Microsoft v březnu Project Helix poprvé pojmenoval, mluvil o „next generation console“, jednotné číslo, klasika. Za pět měsíců je z toho portfolio. A protože redmondští zároveň podepsali s AMD víceleté partnerství na celé portfolio zařízení a Jason Ronald na dotaz, jestli půjde Helix koupit jen od třetích stran, odpověděl vyhýbavou větou o tom, že Helix bude dostupný jako first-party konzole, začíná být poměrně jasné, co se chystá. Vlastní konzole, k tomu handheld, k tomu nejspíš zařízení od ASUSu a spol. se stejným čipem uvnitř.
Zní to jako plán. Podle mě jde o plán, který nemůže vyjít, a ještě k tomu řeší úplně jiný problém, než jaký Xbox reálně má.
Rodina, kterou nikdo nechce
Začnu tím nejjednodušším argumentem, protože ten už máme odzkoušený v praxi. PC handheldy selhaly. Neprodávají se. Ne že by se prodávaly pomalu, on si je prostě nikdo nekupuje.
Steam Deck, tedy zdaleka nejznámější a nejspíš i nejúspěšnější zařízení téhle kategorie, se podle posledního odhadu IDC z loňského roku dostal zhruba ke čtyřem milionům kusů za celou svou existenci. Valve mezitím v prosinci 2025 ukončilo LCD modely a letos v květnu OLED verzím kvůli paměťové krizi zvedlo ceny o 240 až 300 dolarů. Celý trh s PC handheldy se podle IDC pohyboval pod dvěma miliony kusů za rok 2025, Omdia je optimističtější a mluví o 2,3 milionu. Pamatujete si ještě, jak se tehdy všichni smáli Nintendu, když nedokázalo prodat víc než 13 milionů kusů Wii U? Wii U jsme se tehdy alespoň smáli. PC handheldy nám nestojí ani za to a všichni je prostě a jednoduše ignorují.
A teď to nejlepší. Oficiální Xbox handheld už rok existuje. Víte o něm vůbec? Má ho někdo z vašich známých? Jmenuje se ROG Xbox Ally, vyšel loni v říjnu za 599 dolarů (v přepočtu zhruba 15 100 Kč s DPH), verze X za 999 dolarů (asi 25 100 Kč s DPH), měl nemalý marketing, Xbox logo na tlačítku a vyprodané předobjednávky. Circana hlásí, že se ho od uvedení prodalo pod milion kusů, přičemž v prvním měsíci to bylo kolem dvou set tisíc a pak křivka spadla dolů. Tak ještě jednou: znáte někoho, kdo ho má? Já ani z doslechu.
Smíchejme teď jabka s hurškama. Switch 2 se od loňského června dostal na 23,68 milionu kusů. To je číslo, které pochází přímo z Nintenda, ne z odhadu analytika. Jeden handheld tedy funguje skvěle, a dokazuje, že nejde o problém formátu jako takového. Jenže ono jde o úplně jiný produkt s úplně jinou logikou. Relativně levný, s jednoduchým operačním systémem, se super hrami, které jinde nedostanete, a s baterií, která vydrží déle než cesta do práce. Nic z toho Helix rodina nabídnout nemůže, protože poběží na Windows a bude hrát tytéž hry jako váš počítač.
Sharma na Gamescomu mluvila o volbě a o tom, že hráči milují fyzická i digitální média. Fajn. Jenže volba není strategie. Strategie odpovídá na otázku, proč by si měl někdo koupit zrovna tohle, a tu odpověď Microsoft nemá už asi tak šest let.
Exkluzivity umřely a vyhrálo PC
Konzole měly historicky jediný pořádný důvod existence a obří konkurenční výhodu: hry, které jinde nekoupíte. Tenhle důvod Microsoft rozpustil dobrovolně a systematicky. A Sony se přidala.
Začalo to v únoru 2024 čtyřmi tituly, pokračovalo Sea of Thieves, Forzou Horizon 5, Gears of War: Reloaded a letos v červenci vyvrcholilo tím, že Halo: Campaign Evolved vyšlo simultánně na PlayStationu. Halo. Po pětadvaceti letech zamrzlo peklo, jenže ono to až na pár nerdů v pár diskuzních fórech nikoho moc nezajímá.
Obchodně to ale dávalo smysl a čísla to potvrzují. Forza Horizon 5 podle odhadů Alinea Analytics překročila na PS5 pět milionů prodaných kopií a vydělala přes 300 milionů dolarů, což z ní udělalo nejprodávanější novou hru roku 2025 na Sony konzolích. Čtyři roky starý port. Sea of Thieves se tam drží kolem 1,8 milionu kusů. Rhys Elliott z Alinea to okomentoval suše: při takových požadavcích na ziskovost, jaké Microsoft má, není přechod k třetím stranám žádná záhada.
Sharma teď překvapivě couvá. Gears of War: E-Day vyjde 6. října jen na Xbox a PC, Clockwork Revolution příští rok taky, z vlastních trailerů zmizel PlayStation branding a Matt Booty ubezpečuje, že už oznámené porty se rušit nebudou. Sony mezitím dělá to samé opačným směrem, tedy vrací se k tomu, co ji vždycky živilo.
Skutečným vítězem téhle éry nebyla ani jedna konzole, vyhrálo PC. Za posledních zhruba pět let se na Steamu objevilo úplně všechno, od Halo přes God of War a Horizon až po Forzu, a fakt, že několik titulů ročně někde chybí, na tom nic nezmění. Když si dneska pořizujete herní počítač, kupujete si přístup k prakticky celé produkci. Když si kupujete konzoli, kupujete si podmnožinu téhož za cenu, která se blíží tomu počítači.
Paměti, cla a konzole za dvacet tisíc
Cena je podle mě ten faktor, který příští generaci konzolí položí na lopatky. Ne handheldy, ne cloud, ne Steam Machine a už vůbec ne kdejaké „rodiny“ čehokoliv. Prachobyčejná cena.
Podívejte se, co se stalo se Series X. Konzole vyšla v roce 2020 za 499,99 dolaru. V květnu 2025 zdražila kvůli clům na 599,99. V říjnu téhož roku na 649,99. A od letošního 1. srpna stojí verze s mechanikou 799,99 dolaru, tedy v přepočtu zhruba 20 100 Kč s DPH. Dvouterabajtový model Microsoft rovnou zrušil a Series S s 512 GB vyšplhala na 499,99 dolaru (asi 12 600 Kč s DPH), což je přesně startovní cena Series X před necelými šesti lety. Konzole tedy uprostřed generace zdražila o tři sta dolarů. Něco tak bezprecedentního se v moderní historii herního hardwaru nestalo.
Důvod redmondští popsali nezvykle otevřeně. Náklady na paměti a úložiště podle nich vyrostly více než 2,5× a do podzimu 2027 čekají další zdvojnásobení. TrendForce to potvrzuje čísly, která vypadají jako překlep. Kontraktní ceny konvenčních DRAM vyskočily v prvním letošním kvartálu o 90 až 95 % mezikvartálně, ve druhém o dalších 58 až 63 %, LPDDR5X dokonce o 78 až 83 %. Za všechno může poptávka po pamětech do AI datacenter, protože Samsung, SK Hynix i Micron přesouvají kapacity na HBM. Hráči jsou v téhle rovnici vedlejší produkt.
Sony na tom není lépe. PS5 Pro startovala na 699,99 dolaru, loni v srpnu zdražila na 749,99 a letos v dubnu na 899,99 dolaru, tedy nějakých 22 600 Kč s DPH. Poprvé v historii PlayStationu jde cena během generace nahoru.
Teď si k tomu přidejte odhady na Helix. Serkan Toto z Kantan Games mluví o devíti stech dolarech za základní model a víc za prémiovou verzi. Moore’s Law Is Dead odhaduje 999 až 1 200 dolarů s tím, že nad 1 500 už asi ne. V korunách se bavíme o rozpětí zhruba 22 600 až 30 200 Kč s DPH a v horní variantě klidně o 37 700 Kč. To už není konzole, to je slušný herní počítač. Ostatně Valve svůj Steam Machine, který vyšel letos v červnu, nacenili od 1 049 dolarů (asi 26 300 Kč s DPH) právě s odůvodněním, že cílí na spodní hranici PC segmentu.
Nejzajímavější na tom je, že si to Microsoft uvědomuje. Sharma řekla magazínu Fortune, že si těžko dokáže představit, že by si masové publikum mohlo dovolit utratit za konzolovou generaci tisíce dolarů, a ohlásila příchod radikálně jiných obchodních modelů. To je od šéfky hardwarové divize dost zvláštní věta. Zní totiž jako předběžná omluva.
Jedna velká hra za dekádu
Konzole si nekupujete kvůli Balatru. Kupujete si ji kvůli obřím a drahým AAA hrám, které chcete vidět na velké televizi. A přesně těch je čím dál míň, trvá jim to čím dál déle a stojí čím dál víc.
Vývoj vlajkových titulů se dneska počítá na stovky milionů dolarů a na šest až osm let. GTA VI vychází letos v listopadu, tedy třináct let po předchozím díle. A máme od Rockstaru oficiálně potvrzeno, že se na hře začalo pracovat v roce 2015. The Elder Scrolls VI byly oznámeny v roce 2018 a pořád nikdo neví, jestli je uvidíme v tomhle desetiletí. Když vám takový projekt nevyjde, a nevychází často, přijdete o miliardu a o studio.
Data od Newzoo tenhle problém ukazují brutálně přesně. Průměrné stáří her v žebříčku deseti nejhranějších titulů podle měsíčních aktivních hráčů činí na PC 9,6 roku, na Xboxu 7,2 roku a na Switchi 3,9 roku. Novinky se dlouhodobě drží zhruba na třinácti procentech veškerého odehraného času. Roblox loni vyrostl o 52 %, zatímco Fortnite spadl o 29 % a Call of Duty o 33 %. Celkový čas strávený v PC a konzolových hrách se meziročně snížil o procento, přičemž na PlayStationu to byla čtyři a na Xboxu tři procenta.
Lidé tedy hrají pořád ty samé hry a nový hardware jim k tomu nechybí. Battle royale žánr, který ještě před pár lety táhl prodeje konzolí, spadl o 27 %. Roblox mezitím ve svém posledním zveřejněném kvartálu hlásil přes 151 milionů denně aktivních hráčů a nejrychleji mu roste skupina 17 až 24 let. To jsou přesně ti lidé, kteří si měli za pár let koupit Helix a většině z nich bude nová „rodina“ zařízení od Microsoftu nejspíš úplně jedno.
Kdo ty hry vůbec udělá?
Tohle je otázka, kterou si klade málokdo, a přitom je ze všech nejdůležitější. Hra pro next-gen konzoli, která vyjde v roce 2030, se začíná dělat zhruba teď. Kým?
Herní průmysl prošel od roku 2022 nejtvrdší redukcí ve své historii. Podle veřejných trackerů přišlo o práci kolem 10 500 lidí v roce 2023 a zhruba 14 600 v roce 2024, kumulativně se od roku 2022 bavíme o čtyřiceti tisících lidech. Samotný Microsoft propustil v lednu 2024 asi 1 900 zaměstnanců a v červenci 2025 dalších zhruba devět tisíc, tedy čtyři procenta celé globální síly firmy. Stalo se to pár dní po skončení fiskálního roku, ve kterém Redmond vykázal tržby 281,7 miliardy dolarů a čistý zisk 101,8 miliardy.
Letos v červenci přišla další vlna. Microsoft zrušil 4 800 pozic napříč firmou, z toho 1 600 rovnou v Xboxu a dalších 1 600 má následovat během fiskálního roku 2027, dohromady tedy zhruba 3 200 lidí jen v herní divizi. Za odstupné padlo za jediný kvartál půl miliardy dolarů. Jeden z trackerů herního propouštění po započtení těchhle čísel zvedl odhad pro rok 2026 na 14 259 lidí, což je o 78 % víc, než čekal v lednu.
Zajímavější než čísla je ale to, co se stalo se studii. Double Fine a Compulsion Games se osamostatnily, Undead Labs a Ninja Theory jednají o novém majiteli a Arkane Lyon prochází konzultacemi o „potenciálních strategických možnostech“, což v korporátní řeči nikdy neznamená nic dobrého. Microsoft tedy studia nejen zavírá, on je teď rovnou pouští ze svého portfolia.
Vývojáři se už ale nevrátí. Část odešla do jiných oborů, část do zahraničí, část skončila s branží úplně. Zkušený designer nebo technický ředitel, který strávil patnáct let laděním velkých projektů, se po dvou letech mimo obor obvykle nevrací. A projeví se to přesně v momentě, kdy bude Helix potřebovat výbornou startovní sestavu her. Kterou ale nejspíš stejně mít nebude.
Pokud vás zajímá, jak se to podepíše na kvalitě, stačí se podívat na to, co Microsoft za poslední dva roky zrušil. Everwild od Rare, které mělo podle VGC včetně prototypové fáze za sebou přes deset let vývoje. Perfect Dark včetně zavření studia The Initiative. MMO od ZeniMaxu. Turn 10 přišlo zhruba o polovinu lidí. A předtím Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog a Roundhouse, tedy studia, která Microsoft koupil a pak zavřel.
Game Pass selhal
Byla to elegantní teorie. Nezáleží na hardwaru, protože prodáváme předplatné, a předplatné poroste donekonečna. Interní dokumenty odhalené během řízení kolem akvizice Activisionu ukazovaly cíl 77 milionů předplatitelů do fiskálního roku 2026 a 110 milionů do roku 2030.
Realita: poslední oficiální číslo padlo v únoru 2024 a znělo 34 milionů. Bloomberg a WSJ letos v červenci napsaly, že jich je nyní kolem třiceti, tedy o čtyři miliony méně než před dvěma lety. Matthew Ball, kterého Microsoft najal letos v květnu zvenčí jako šéfa strategie Xboxu, to na konferenci The Game Business Live popsal slovy, že během několika měsíců přišli o miliony předplatitelů. Sharma to interně formulovala podobně, když zaměstnancům napsala, že po loňských cenových změnách růst zpomalil a odchody se zrychlily.
Proč? Protože loni v říjnu Microsoft zdražil Ultimate z 19,99 na 29,99 dolaru, tedy rovnou o polovinu. Stránka pro rušení předplatného se pod náporem zasekla. Letos v dubnu přišlo částečné couvnutí na 22,99 dolaru (asi 580 Kč s DPH) výměnou za to, že nové díly Call of Duty už v den vydání ve službě nebudou.
Game Pass přitom vydělává skoro pět miliard dolarů ročně a jako produkt je vynikající. Nikdy ale nedokázal to, kvůli čemu vznikl, tedy nahradit prodej hardwaru a her za plnou cenu jako hlavní byznys. A jestli existuje jeden důkaz, že sázka nevyšla, je to fakt, že Microsoft musel zdražit o padesát procent a pak zase zlevnit.
Spencerovy nákupy
Phil Spencer odešel letos v únoru do důchodu a odchází jako jeden z nejsympatičtějších manažerů, jaké tahle branže měla. To myslím upřímně. Uměl mluvit s hráči, uměl přiznat chybu a evidentně mu na hrách záleželo. Don Mattrick byl sice nízká laťka, ale i tak patřil Spencer k těm oblíbenějším exekutivcům.
Výsledek jeho éry se ale dá shrnout dost nemilosrdně. Za Bethesdu dal Microsoft 7,5 miliardy dolarů a za Activision Blizzard King 68,7 miliardy, dohromady tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Za ty peníze dostal Redfall, Starfield s vlažnými ohlasy, zrušené MMO, zavřená studia a Call of Duty, které mezitím zmizelo z day-one nabídky vlastního předplatného. Zkuste si projít seznam toho, co bylo slíbeno v roce 2021, a porovnat ho s tím, co skutečně vyšlo. Není to hezké čtení.
Nejsmutnější na tom je, že tržní podíl to nezměnilo ani o kousek. Circana letos v srpnu spočítala, že Xbox tvoří jen něco málo přes 4 % nových fyzických prodejů her v USA. Nintendo 63 %, PlayStation 32 %. Nejdražší akvizice v dějinách zábavního průmyslu neposunula prodeje konzolí nikam.
Boj o pozornost, který konzole prohrávají
Ke všem interním problémům se přidává jeden vnější, na který Microsoft nemá páku. Pozornost lidí nebyla nikdy roztříštěnější a nic nenaznačuje, že by se to mělo obrátit.
Konzole dneska nesoutěží s jinou konzolí. Soutěží s TikTokem, YouTubem, Netflixem, Robloxem, mobilními hrami a s tím, že si mladý člověk pustí stream někoho jiného, kdo hraje místo něj. Mobilní hraní podle Newzoo tvoří 103 miliardy dolarů ze zhruba 189miliardového trhu, tedy nadpoloviční většinu. Konzole mají necelou čtvrtinu. Podle dat ESA hraje na telefonu osmdesát procent hráčů napříč všemi věkovými skupinami.
Přidejte k tomu, že hráči ve věku 18 až 24 let podle Sensor Tower snížili mezi lednem a dubnem 2025 útraty za hraní o čtvrtinu proti stejnému období předchozího roku, a máte generaci zvyklou na free-to-play, na battle pass a na to, že vstupní investice je nula. Tahle skupina si nekoupí zařízení za dvacet pět tisíc. Ani za deset.
Sega, ale s lepším rozpočtem
Kam to všechno vede? Podle mě je Project Helix poslední tradiční generací Xboxu a Microsoft se během ní, chtě nechtě, promění v to, čím se stala Sega. Ve vydavatele bez vlastního regulérního hardwaru. Nadellovi prostě dojde trpělivost.
Netvrdím, že Helix nevyjde nebo že to bude propadák od prvního dne. Vyjde, prodá se ho několik milionů kusů a lidem, kteří si ho koupí, poslouží určitě dobře. S&P Global odhaduje, že do roku 2030 se ho prodá kolem 7,3 milionu kusů a že současná Series řada zamíří k rychlému útlumu směrem k nule. Což zní popravdě jako produkt, který udržuje značku při životě, ne jako produkt, který někam vede.
Ta „rodina zařízení“ dává v tomhle světle najednou smysl úplně jinak. Vypadá to spíš jako příprava na ústup než jako expanze. Když licencujete čip a systém ASUSu, MSI a komu dalšímu, můžete zůstat na trhu i ve chvíli, kdy sami hardware vyrábět přestanete. Xbox se stane vrstvou nad Windows, obchodem, předplatným a knihovnou, která vás následuje na jakékoli zařízení. Kampaň „This is an Xbox“ tohle vlastně říkala už před dvěma lety, jen to tehdy vypadalo jako marketingový obrat.
Upřímně, z pohledu Microsoftu je to racionální. Tržby z Xbox hardwaru padaly za celý fiskální rok 2026 o 29 % kvůli nižšímu objemu prodaných konzolí, celá herní divize skončila na 21,79 miliardy dolarů, tedy o 1,7 miliardy a sedm procent níž, a Satya Nadella na konferenci pro investory mluvil o nutných rozhodnutích napříč portfoliem, platformou i provozem. Firma, která staví datacentra za desítky miliard, nebude věčně dotovat krabice pod televizí kvůli tržnímu podílu pod pěti procenty.
Sharma sama napsala větu, která tenhle problém shrnuje líp než jakákoli analýza. Za fiskální rok 2026 prý k Xboxu a jeho hrám přišlo přes 200 milionů nových hráčů, jenže byznys s tím publikem nerostl. Slibuje návrat k růstu do konce fiskálního roku 2027. Zatím to vypadá spíš na další kolo škrtů. Což se lehce otírá o další velký, vlastně možná ten největší problém herního průmyslu – chronický nerůst. Konzolí se prodává pořád tak nějak stejně, zatímco náklady rostou, ale to by vydalo na samostatné téma.
Blbec k večeři
Nemám z toho radost. Xbox byl dvacet let důležitý korektiv vůči Sony a Nintendu, Game Pass posunul představu o tom, co může předplatné znamenat, a Series S byla nejlepší levná konzole své generace. A vzpomínat na dobu dravého Xboxu 360 můžeme samozřejmě dnes a denně.
Když si ale vedle sebe položíte dlouhodobě hroutící se prodeje hardwaru, konzoli, která během generace zdražila o tři sta dolarů, paměti zdražující o devadesát procent za kvartál, čtyřicet tisíc lidí, kteří odešli z herního průmyslu, studia mizející z Microsoftu do cizích rukou a generaci teenagerů, která tráví čas v Robloxu, dostanete situaci, kterou žádná rodina zařízení neopraví. Xboxu nikdy nechyběl handheld.
Příští generace Xboxu bude podle mě nejhorší, jakou jsme zažili, a to ani ta současná není ani zdaleka jedna z nejlepších . Problémy se přitom sčítají hned na třech úrovních naráz. Vývoj her je čím dál dražší a zdlouhavější, takže těch největších je nejmíň. Hardware je čím dál dražší a nedostupnější, zatímco generační skoky jsou menší a menší. A nad vším visí cla a paměťová krize, se kterými herní průmysl nehne. Xbox je jen první, na kom je to vidět. Sony a Nintendo řeší to samé, jen mají lepší polštář.
Za rok nebo dva se dozvíme, jak Helix vypadá a co stojí. Do té doby si dovolím jednu předpověď, u které bych rád zůstal za blbce: až Microsoft tu rodinu zařízení ukáže, bude nejzajímavější otázkou cena, ne výkon. A odpověď se nám líbit nebude.