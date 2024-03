Na internetu kolují první prototypy Galaxy S25 Ultra. Samsung testuje hned 4 varianty

Na internet unikly první snímky chystaného Galaxy S25 Ultra

Jedná se především o návrhy přední strany

Samsung údajně experimentuje hned se čtyřmi různými variantami

Vývoj nové generace chytrých telefonů nějakou dobu trvá, i když velké společnosti mají z čeho vycházet. Samsung podle všeho již zahájil práci na budoucí řadě Galaxy S25, přičemž nejnovější informace se týkají nejvyššího modelu pro příští rok, tedy Galaxy S25 Ultra. Na internet unikly rendery a zdá se, že v Jižní Koreji momentálně testují čtyři prototypy, přičemž každá verze je mírně odlišná.

Radikální změny nejspíše nenastanou

Nejmenovaný zdroj poskytl serveru PandaFlash informace o tom, jak by potenciálně mohl vypadat design Galaxy S25 Ultra. Vzhledem k tomu, že se údajně testují čtyři prototypy, jsou na níže uvedeném snímku zobrazeny čtyři samostatné rendery, přičemž každá verze se vyznačuje drobnými rozdíly, pokud jde o rámečky okolo displeje. Kupříkladu první render vlevo má podobný rámeček jako Galaxy S24 Ultra, zatímco render hned vedle ukazuje ještě tenčí rámeček.

Z renderů jsme se dozvěděli, že Galaxy S25 Ultra zachová přinejmenším v této fázi testování přední fotoaparát v malém průstřelu, který je umístěn na stejném místě jako přední fotoaparát modelu Galaxy S24 Ultra. Celkově budou mezi oběma modely jen nepatrné rozdíly, a protože se Samsung drží stejného tvaru několik posledních let, je pravděpodobné, že novinku bude obtížné odlišit od starších modelů, pokud se nezmění barevná paleta.

Co se týče specifikací, Galaxy S25 Ultra může být uveden výhradně s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, což by potěšilo především kritiky Exynosu. Vzhledem k tomu, že tento čipset je údajně dražší než Snapdragon 8 Gen 3, může Samsung u své prémiové vlajkové lodi zvolit dvojí čipovou sadu a možná se rozhodne uvést ji i s Exynosem 2500. K tomu by ale musel vlastní čipset korejského giganta vykazovat podobné výsledky jako Snapdragon 8 Gen 4, co se týče výkonu a energetické efektivity. Na přesnější spekulace je nicméně ještě příliš brzy.