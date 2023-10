Musk chce zpoplatnit Twitter pro všechny, zatím však buďte v klidu

Poté, co loni Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů (cca 1 bilion korun), se ihned pustil do radikálních změn. Nedávno síť například přejmenoval a zahodil roky používané logo modrého ptáčka, které nahradilo bílé písmeno X na černém podkladu. Také zavádí různá předplatná, čímž mnoho uživatelů příliš nepotěšil. Platit 8 dolarů měsíčně za modrou fajfku se totiž ověřeným účtům moc nechtělo.

Podle Muska jsou tato předplatná součástí boje proti botům, spamu, falešným účtům a manipulacím. A právě proti nim je namířeno nejnovější předplatné, které sociální síť X 17. října experimentálně zavedla na Novém Zélandu a Filipínách.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

