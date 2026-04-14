Motorola Razr 70 Ultra uniká týdny před premiérou. Známe vzhled i klíčové parametry

- Motorola již brzy představí novou generaci svých véčkových skládaček
- Razr 70 Ultra by teoreticky mohl dostat poddisplejovou selfie kamerku a větší baterii
- Základní Razr 70 se údajně dočká teleobjektivu a větších pamětí
Značka Motorola chystá novou generaci svých véčkových smartphonů Razr. Datum odhalení je zatím neznámé, ale pravděpodobně k němu dojde co nevidět – na internetu se totiž objevila spousta obrázků, a dokonce i soupis klíčových parametrů vrcholného modelu Motorola Razr 70 Ultra.
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Motorola Razr 70 Ultra: selfie kamerka přímo v displeji?
Véčkové smartphony s ohebným displejem již zjevně dosáhly svého vrcholu, neboť vylepšení jsou s každou novou generací méně viditelná. Letošní Motorola Razr 70 Ultra bude vypadat velmi podobně jako současný model, což ovšem nemůžeme mít výrobci za zlé – vnější ani vnitřní displej již prakticky není kam roztahovat, maximálně by mohla Motorola ještě rozšířit sestavu fotoaparátů o teleobjektiv. To se ale letos evidentně nestane.
Podle uniklých parametrů má Motorola Razr 70 Ultra disponovat dvěma 50Mpx fotoaparáty (hlavní a širokoúhlý) a dále 50Mpx selfie kamerkou. U ní se ale musíme zastavit. Na internetu se nedávno objevily neoficiální 3D rendery, které chystanému véčku přisuzovaly vnitřní selfie kamerku umístěnou do klasického kruhového výřezu displeje.
Na nejnovější sadě obrázků ale tento výřez není. Buď se Motorole podaří schovat selfie kamerku přímo do displeje, anebo se nejedná o oficiální rendery. Server Android Headlines sice hovoří o možnosti, že tento prvek zapomněla do svých renderů vykreslit sama Motorola, to se nám ale zdá velmi nepravděpodobné.
Motorola Razr 70 Ultra dorazí v několika barevných variantách, počítat můžeme minimálně s odstíny Orient Blue Alcantara a Pantone Cocoa Wood. První má mít záda ze syntetické látky, druhý zaujme dřevěnou strukturou. Proporce chystané novinky mají být takřka totožné jako u loňského modelu, v zavřeném stavu bude mít telefon rozměry 171,48 × 73,99 × 7,19 mm, hmotnost bude údajně 199 gramů. Těšit se můžeme i na zvýšenou odolnost IP48.
Displeje letošní žiletky mají být parametrově stejné jako loni – 4″ vnitřní s rozlišením 1 080 × 1 272 pixelů a 7″ vnější s rozlišením 1 224 × 2 992 pixelů. Překvapivě totožný má být i čipset – motorem letošního modelu má být rok a půl starý čip Snapdragon 8 Elite hospodařící s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Kapacita akumulátoru údajně naroste na 5 000 mAh, zachováno zůstane rychlé 68W nabíjení.
Motorola Razr 70: takto bude vypadat základní véčko
Na internetu se objevily i tiskové snímky základního Razru 70, a to v barvách Pantone Sporting Green, Pantone Hematite a Pantone Violet Ice. I v tomto případě se chystaná novinka bude podobat svému předchůdci – jak v designu, tak ve vybraných parametrech.
Motorola Razr 70 bude vybavená dvěma displeji – 3,63″ vnějším s rozlišením 1 056 × 1 066 pixelů a 6,9″ vnitřním s rozlišením 1 080 × 2 640 pixelů. V tom vnějším najdeme kruhové otvory pro duální fotoaparát (50Mpx hlavní a 32Mpx teleobjektiv s 3× přiblížením), v tom vnitřním se pak má nacházet kruhový výřez pro 32Mpx selfie kameru.
Telefon se má nabízet v mnoha paměťových variantách, v té maximální až s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Akumulátor tohoto základního véčka se má pyšnit kapacitou 4 500 mAh.
Předpokládáme, že Motorola své nové žiletky představí někdy v příštích týdnech, datum premiéry ale zatím neznáme.
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