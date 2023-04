Microsoft napravuje, co ve Windows 11 zkazil. Hlavní panel se naučí starý trik

Když před rokem a půl přišel na svět operační systém Windows 11, nebylo jeho přijetí úplně bez výhrad. Na jednu stranu Microsoft přišel s novým designem prostředí, na druhou stranu ale zvýšil hardwarové nároky a zrušil několik esenciálních funkcí, které byly součástí Windows téměř od pradávna. Nejvíce ochuzen byl hlavní panel, neboť ten Microsoft kompletně převzal ze zrušeného odlehčeného systému Windows 10X a teprve postupně do něj vrací funkce, na které byli uživatelé léta zvyklí.

Ořezaný hlavní panel se za poslední rok a půl dočkal ve Windows 11 návratu několika funkcí:

Brzy by měla přijít další staronová věc – neseskupování ikon otevřených aplikací a zobrazování jejích popisků. V současné podobě lze v hlavním panelu zobrazit pouze prosté ikony, přičemž každou aplikace bez ohledu na počet otevřených oken interpretuje jedna ikona. Jak ale ukázal informátor Albacore, do nastavení hlavního panelu by měla v brzké době přibýt položka „Nikdy neslučovat tlačítka na hlavním panelu“.

Taskbar item labels (as well as ungrouped items) are indeed on their way to Windows 11 ✨

Here's a demo of the current state of the feature, definitely further along than last time we looked at it

Fiddled with a few settings in the video so you can see how it reacts pic.twitter.com/7A7H0MWpJV

— Albacore (@thebookisclosed) April 19, 2023