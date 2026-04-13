Meta chystá vlastní AI klon Marka Zuckerberga! Neuvěříte, k čemu ho budou používat

- Gigant sociálních sítí Meta plánuje nasazení umělé inteligence v rámci interních procesů
- Tentokrát není za cíl zlepšit produktivitu, ale vytvořit osobní vazbu mezi zaměstnanci a vedením
- Tváří celého projektu se má stát samotný Mark Zuckerberg
Umělá inteligence proniká do firemního prostředí stále častěji a možná i ve větší míře, než jsme všichni čekali. Zatímco v klasických korporátech to až takové překvapení není, otázkou bylo, jak se k využití AI v praxi postaví především ty společnosti, které se na vývoji umělé inteligence aktivně podílejí. Částečně nám na tuto otázku nyní odpověděl gigant sociálních sítí Meta, jenž s umělou inteligencí aktivně experimentuje a nyní se chystá pro její nasazení v rámci interních firemních procesů. Poměrně překvapivý je ale způsob, jakým Meta hodlá AI interně využívat.
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Zuckerberg jako virtuální pomocník pro zaměstnance Mety
Meta totiž údajně vyvíjí verzi Marka Zuckerberga založenou na umělé inteligenci pro své zaměstnance, což představuje poněkud neobvyklý prvek v rámci širšího úsilí firmy o začlenění umělé inteligence jak do svých produktů, tak do každodenního využití ze strany uživatelů. Server Financial Times 13. dubna informoval, že Zuckerberg trénuje a testuje svou vlastní AI „personu“, která má komunikovat se zaměstnanci v rámci vnitřních procesů Mety, přičemž vše má směřovat k tomu, co firma nazývá osobní superinteligencí. Projekt byl serverem Financial Times popsán jako fotorealistická 3D postava poháněná umělou inteligencí, která má komunikovat se zaměstnanci jménem Zuckerberga.
Uvedený projekt vyniká tím, že se zdá být zaměřen spíše na interní komunikaci než na chatboty pro spotřebitele. Systém je trénován na základě Zuckerbergova chování, stylu komunikace, veřejných prohlášení a aktuálního uvažování o obchodní a technologické strategii společnosti Meta. Pokud se tato informace potvrdí, posunulo by to Metu za hranice pouhého využití umělé inteligence jako nástroje pro programování či zvýšení produktivity. Zpráva také koresponduje s veřejnými prohlášeními Mety z počátku letošního roku. Koncem ledna Zuckerberg prohlásil, že tento rok začne AI dramaticky měnit způsob, jakým pracujeme.
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Meta také plánuje urychlit své snahy o vytvoření AI pro spotřebitele a platformy. Začátkem tohoto měsíce firma oznámila Muse Spark, první model od Meta Superintelligence Labs, a uvedla, že je součástí cesty technologického giganta k osobní superinteligenci. Meta rovněž zmínila, že model již pohání aplikaci a web Meta AI, přičemž se plánuje širší zavedení pro WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger a její AI brýle.