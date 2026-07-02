Menší je lepší. Samsung láká na premiéru širokoúhlého Foldu

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Samsung spouští marketingovou kampaň na nový Galaxy Z Fold 8
- Telefon bude mít nižší a širší tělo než jeho předchůdce
- Na internetu se objevil soupis specifikací, Samsung pak zřejmě prozradil i datum premiéry
Zhruba za měsíc Samsung představí novou generaci svých ohebných smartphonů. Nejvíce pozornosti si bezesporu zaslouží knížkový model Galaxy Z Fold 8, který nebude přímým nástupcem loňského Galaxy Z Foldu 7, ale zbrusu novým zařízením s odlišným tvarem. Samsung na svůj nový ohebný telefon začíná pomalu lákat na sociálních sítích, ve kterých se nám snaží namluvit, že méně je ve skutečnosti více.
Nový tvar, nová zábava
Samsung v aktuální marketingové kampani propaguje myšlenku, že změna tvaru může být zábavná. Vypomáhá si tak deformacemi různých předmětů, ať už odebráním kousků čokolády, odstřižením fotografie anebo odstraněním několika dílků puzzle. Cíl kampaně je jednoduchý – připravit zákazníky na nový tvar budoucího ohebného telefonu.
Galaxy Z Fold 8 bude výrazně nižší a širší než předchozí generace – milovníci původních proporcí dostanou možnost pořídit si model Galaxy Z Fold 8 Ultra, který bude duchovním nástupcem loňského Foldu. Samsung tak dá uživatelům při výběru nového ohebného telefonu o něco širší nabídku.
Nižší a širší tělo letošní novinky přinese několik výhod – telefon bude kompaktnější a v rozevřeném stavu získá širokoúhlejší displej vhodnější pro konzumaci multimédií nebo pro práci se dvěma aplikacemi vedle sebe.
Nižší a širší Fold
Oproti dosavadním Foldům bude mít obrazovka blíže k obdélníku než ke čtverci, hovoří se o poměru stran 4:3 a úhlopříčce 7,6″. Vnější obrazovka se pak má chlubit úhlopříčkou 5,5″ na poměru stran 16:10. V obou případech má Samsung v plánu nasadit panel typu Dynamic AMOLED 2X s Quad HD+ rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz.
V zavřeném stavu má mít Galaxy Z Fold 8 rozměry 123,9 × 81,9 × 9,7 mm, v rozevřeném pak 123,9 × 161,4 × 4,5 mm. Hmotnost se má pohybovat okolo 200 gramů, což je velmi příjemná hodnota.
Galaxy Z Fold 8 má být vybaven celkem čtyřmi fotoaparáty. V každém z displejů najdeme 10Mpx selfie kamerku, na zádech pak najdeme dvě 50Mpx kamerky – hlavní a širokoúhlou. Na teleobjektiv bohužel musíme u tohoto modelu zapomenout. I bez něj ale bude Galaxy Z Fold 8 koncipován jako vlajkový telefon, což má dokázat nasazení výkonného čipu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Procesor má spolupracovat s 12 GB RAM, maximální kapacita úložiště bude dosahovat 1 TB.
Energii má telefonu dodávat akumulátor s kapacitou 4 800 mAh a podporou rychlého 45W nabíjení. Na základě nedávného úniku příslušenství můžeme potvrdit i podporu bezdrátového nabíjení, některé kryty totiž disponují magnetickými kroužky pro přesnější centrování na nabíjecí podložce.
Datum premiéry prozrazeno aplikací
Samsung zatím oficiálně neprozradil, kdy svoje letošní skládačky představí, avšak datum výrazně naznačil ve své aplikaci Members. V její malajské mutaci se totiž objevila exkluzivní sleva ve výši 700 MYR (asi 3 700 korun) na nákup příští skládačky, která bude uplatnitelná mezi 22. červencem a 4. srpnem.
První z těchto termínů je tak s největší pravděpodobností datum letní události Galaxy Unpacked, na které Samsung kromě nových skládaček představí i novou generaci hodinek Galaxy Watch.