Mastercard přichází s praktickou vychytávkou. Kartu poznáte po hmatu

Jeden z největších vydavatelů platebních karet přišel s novým standardem

Ten usnadní správný výběr především zrakově handicapovaným

K dispozici je aktuálně u Komerční banky

Některé nápady jsou geniálně jednoduché, až vás to donutí položit si otázku, proč na to nepřišel někdo dříve. V Česku žije až čtvrt milionu lidí se zrakovým handicapem. Asi 14 tisíc z nich je zcela nebo téměř nevidomých. Co se pro běžného člověka může zdát jako samozřejmost, pro osobu se zrakovým postižením může být poměrně obtížný úkol. Mezi ně patří například zvolení správné platební karty. Ty mají všechny standardizované rozměry, přičemž většina populace se při jejich rozlišování řídí právě zrakem a jejich vizuální podobou.

S novým typem karty se nespletete

Jeden z největších vydavatelů platebních karet na světě, společnost Mastercard, přišla s jednoduchým, avšak velmi efektivním způsobem, jak nevidomým a slabozrakým platby kartou o něco více zjednodušit. Nový standard se nazývá Touch Card a jeho princip spočívá ve výřezu, kterým je každá karta opatřena. Zaoblený výřez označuje kartu debetní, hranatý kreditní a trojúhelníkový předplacenou kartu. Unikátní řešení karty Touch Card podpořily Královský národní institut nevidomých z Velké Británie s organizací služeb pro nevidomé a slabozraké Visions ze Spojených států. Na projektu se podílela i společnost Idemia.

„Karta Touch Card nabízí desetitisícům lidí s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku možnost snadno a bezpečně rozpoznat nejen svoji platební kartu od dalších karet v peněžence, ale jednoduše určit i to, jestli jde o kartu debetní, kreditní nebo předplacenou,“ říká Pavla Císařová, marketingová ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko, a dodává: „Tato karta může být dobrou asistencí všem, kterým orientace v peněžence způsobuje stres. Inovace společnosti Mastercard vždy vychází ze snahy vytvářet svět pro všechny a poskytovat rovné příležitosti využívat možností digitálního světa.“

V platebních terminálech je rovněž zavedeno přehrávání jedinečného potvrzovacího tónu. Každý, a zejména osoby s postižením zraku, tak snadno pozná, že platba kartou Mastercard úspěšně proběhla. Takových terminálů je po celé republice už 60 tisíc a stále přibývají. Karty s výřezem jsou aktuálně dostupné v Komerční bance, přičemž další bankovní instituce by měly brzy následovat.