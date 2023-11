Masivně investujeme do umělé inteligence, prozradil Tim Cook

Vyhýbá se Apple umělé inteligenci?

Podle Tima Cooka do ní firma z Cupertina investuje nemalé prostředky

Jednotlivé střípky jsou patrné již dnes v jablečných systémech a aplikacích

Apple na konci minulého týdne zveřejnil finanční výsledky za poslední čtvrtletí, které odhalily, že aktuálními tahouny firmy z Cupertina jsou iPhony a služby, zatímco tržby z ostatních odvětví pomalu klesají. Ředitel Applu Tim Cook komentoval výsledky v následném hovoru s investory, v nichž prozradil několik zajímavých věcí.

Do umělé inteligence investujeme docela hodně

Tim Cook například odpovídal na budoucnost Applu v souvislosti s umělou inteligencí. V tuto chvíli se totiž může zdát, že firmě z Cupertina v této oblasti ujíždí vlak, neboť konkurence tvořená společnostmi Microsoft, Google nebo X provozuje AI chatboty a proplétá umělou inteligenci do spousty svých aplikací a služeb.

I když to může vypadat, že Apple se umělé inteligenci vyhýbá obloukem, skutečnost je jiná – v jeho operačních systémech a aplikacích je přítomná (zajišťuje například napodobování nebo rozpoznání hlasu, detekci pádů či měření EKG), pouze Apple označením „umělá inteligence“ šetří. Applu zatím chybí vlastní chatbot a schopnosti asistentky Siri jsou značně omezené, nicméně v budoucnu by mohlo dojít ke zlepšení.

Tim Cook v hovoru s investory prozradil, že co se týče generativní umělé inteligence, má Apple před sebou ještě spoustu práce, avšak investuje do této oblasti nemalé prostředky. Koneckonců jenom v letošním roce Apple investoval do vývoje a výzkumu 30 miliard dolarů, což je o téměř 4 miliardy více než loni.

Vision Pro nebudou pro každého

Kromě umělé inteligence spolkl spoustu prostředků i vývoj náhlavní soupravy Vision Pro. I o ní se Tim Cook v hovoru s investoru zmínil, a to když odpovídal na dotaz, zda její uvedení na trh bude podobný jako v případě sluchátek AirPods nebo hodinek Apple Watch.

Tim Cook odpověděl zamítavě – souprava Vision Pro je podle něj zařízení, jaké tu ještě nikdy nebylo, a proto bude dostupné jenom na webu Applu s možností vyzkoušet si jej v několika kamenných obchodech. Má se ale jednat o zcela jinou zkušenost než u ostatních zařízení. Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg bude nutné vyzvedávat Vision Pro osobně, a to z důvodu prvotního nastavení čelenky, světelného těsnění a čoček.

Šéf Applu aktuálně s velkým nadšením sleduje současný vývoj aplikací pro Vision Pro, někteří vývojáři podle jeho slov vytváří tituly, které dokáží doslova vyrazit dech.