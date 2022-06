Majitelé Samsungů hlásí potíže s Diablo Immortal. Jste mezi nimi?

Dlouho očekávaná hra Diablo Immortal se prodává teprve chvíli, avšak už se stihl objevit první problém. Majitelé některých chytrých telefonů od Samsungu, konkrétně těch s čipsety Exynos, hlásí celou řadu nepříjemných grafických problémů, které jim často znemožňují hraní. Přitom minimální systémové požadavky jsou vcelku rozumné: Snapdragon 710 / Kirin 810, Adreno 616 / Mali-G52, 2 GB RAM a Android 5.0.

Jak se ale zdá, vývojáři úplně zapomněli na optimalizaci pro chytré telefony značky Galaxy. Problémy se netýkají jen smartphonů z nižších řad (jako je například Galaxy A13) či starších vlajkových modelů (kupříkladu Galaxy S10 nebo Note 10), ale také nejnovější řady Galaxy S22. Na redakčním smartphonu Galaxy S10e s Exynosem 9820 rovněž pozorujeme nepříjemné grafické artefakty, které hraní brání.

Ačkoli je obecně známo, že Exynosy od Samsungu na své konkurenty velmi často ztrácí, co se týče hrubého výkonu, rozhodně se nejedná o natolik špatné čipsety, které by hru jako Diablo Immortal nezvládly provozovat bez problémů. Doufejme tedy, že vývojáři už na nápravě pracují a majitelé zařízení od Samsungu si budou moci co nejdříve užít mobilní Diablo jak se sluší a patří.

Zaznamenali jste také potíže s Diablo Immortal? Dejte nám vědět do komentářů.