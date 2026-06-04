Magnetický USB-C port? Surface Laptop Ultra zřejmě skrývá originální způsob nabíjení

- Počítač Surface Laptop Ultra láká na snové parametry
- Pozornost vzbuzuje netradičně velký USB-C port na pravé straně
- Spekuluje se o schopnosti magnetického dobíjení, které má suplovat odstraněný port Surface Connect
Microsoft minulý týden ukázal svůj dosud nejvýkonnější notebook – Surface Laptop Ultra s procesorem Nvidia RTX Spark. Zatím se jednalo o předpremiéru, neboť samotný počítač půjde do prodeje až později v tomto roce, někteří novináři nicméně dostali možnost si připravovanou novinku ohmatat. A pár z nich si všimlo jednoho velmi zajímavého detailu.
USB-C s magnetickým dobíjením?
Surface Laptop Ultra má být protipólem MacBooku Pro – jedná se o robustní pracovní stanici s vysokým výkonem, rozměrným touchpadem a širokou portovou zásobou. A právě u portů se musíme zastavit – redaktoři webů Windows Central a The Verge si totiž všimli, že USB-C port napravo je rozměrově větší než jeho souputníci na protější straně. Když se redaktoři na tento detail přítomného zástupce Microsoftu zeptali, dočkali se pouze úsměvu a ujištění, že bližší informace budou sděleny později v tomto roce.
Ještě donedávna Microsoft umisťoval na pravou stranu svých počítačů podlouhlý nabíjecí magnetický port Surface Connect, jehož používání bylo velmi návykové. Nebylo nutné se kabelem trefovat přímo do portu, nedocházelo k jeho opotřebování a co je hlavní – při neopatrném zatahání za nabíjecí kabel nedošlo k nechtěnému pádu počítače ze stolu.
Z posledních počítačů Surface Microsoft magnetické nabíjení odstranil, u Surface Laptopu Ultra se však nabízí spekulace, zda redmondští nechystají comeback v podobě hybridního řešení, které integruje magnetické nabíjení do standardního USB-C portu. Oproti dřívějšímu proprietárnímu portu Surface Connect by takto upravené USB-C mohlo pracovat i s běžnými USB-C kabely.
Pochopitelně zatím se pohybujeme v rovině nepodložených spekulací, a nakonec může být důvod většího USB-C portu zcela jiný, potutelné mlčení Microsoftu v nás ale vzbuzuje velkou zvědavost.
Podle prvních dojmů je Surface Laptop Ultra vcelku standardní notebook, u kterého byla kvůli obrovskému výkonu obětována mobilita – počítač váží rovné 2 kg, což je na 15″ notebook nadstandardní hodnota. Počítač oslňuje jemným displejem s vysokým jasem 2 tisíce nitů, rozměrným haptickým touchpadem, a hlavně obrovským výkonem.
Kvůli němu je počítač osazen dvěma ventilátory, které jsou při velké zátěži výrazně slyšet (i na vzdálenost několika metrů). I přesto se prý notebook umí citelně zahřát, především v horní části klávesnice. Podle serveru The Verge Microsoft dbal i na opravitelnost – všechny komponenty jsou v útrobách stroje pečlivě uspořádané a dobře přístupné.
Microsoft na předváděcí akci nedovolil redaktorům testovat výkon stroje, pravděpodobně kvůli předprodukčnímu softwaru. Testované aplikace a hry (včetně těch nejnáročnějších) prý ale běžely na testovaném stroji bez zaškobrtnutí.
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