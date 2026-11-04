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Mafia: Domovina i s DLC jen za 300 Kč! Tento Humble Bundle rozhodně nepromeškejte

Marek Bartík
Marek Bartík 4. 11. 16:30
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Mafia Old Country Enzo Luca Cesare
  • Humble Bundle aktuálně nabízí velmi výhodný balíček osmi her na Steam a Battle.net
  • Hlavním tahákem je Mafia: Domovina včetně dvou DLC či povedené vesmírné RPG Outer Worlds 2
  • Nabídka platí až do 1. prosince, balíček vychází na 12,99 eur, tedy cca 325 korun

Oblíbený herní obchod Humble Bundle aktuálně nabízí výhodnou kolekci osmi her, které si s jednou výjimkou můžete aktivovat na Steamu. Listopadový balíček Humble Choice, který vychází v přepočtu na cca 325 korun, tentokrát vskutku nadstandardní výběr her, který potěší (nejen) příznivce domácí videoherní produkce. Hlavním tahákem je bezpochyby loňská Mafia: The Old Country a povedené sci-fi RPG The Outer Worlds 2 od studia Obsidian Entertainment, rovněž ze druhé poloviny roku 2025.

Mafia: Domovina

V naší recenzi jsme novou Mafii chválili především za poutavý příběh a povedené grafické zpracování, díky němuž vám Sicílie ze začátku minulého století rozhodně utkví v hlavě. Zároveň jsme se ale nemohli ubránit pocitu, že z hlediska hratelnosti a celkové interaktivity hra nikterak nevybočuje z průměru, ačkoliv by měla mít vyšší ambice.

The Outer Worlds 2

Pokračování z loňského října úspěšně navazuje na první díl a opět sází na kombinaci kousavého černého humoru, korporátní satiry a propracovaných RPG mechanismů. Hra se pyšní ještě propracovanějším systémem pozitivních a negativních vlastností postavy (Traits), které zásadním způsobem ovlivňují nejen boj, ale i to, jak na vás reaguje okolní svět a vaši společníci. Výraznou proměna k lepšímu nastala také v případě soubojového systému, který nově přináší znatelně lepší pocit ze střelby.

Za zmínku stojí také svérázná gangsterka Yakuza 6: The Song of Life či akční plošinovka Shinobi: Art of Vengeance od studia Lizardcube a vydavatelství SEGA, která si odnášela skvělé známky z recenzí. Podle agregátoru OpenCritic má souhrnnou známku 87/100.



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5 % z každého prodaného balíčku již tradičně Humble Bundle pošle vybrané charitě. Tentokrát můžete podpořit neziskovou organizaci Covenant House, která dává naději mladým lidem, kteří se potýkají s bezdomovectvím. Balíček bude k dispozici až do 1. prosince. S nákupem ale raději příliš neotálejte, klíče k některým hrám mohou být k dispozici pouze v omezeném počtu.

Kompletní seznam her v balíčku

  • Mafia: Domovina + 2 DLC
  • The Outer Worlds 2 (aktivace přes Battle.net)
  • Shinobi: Art of Vengeance
  • Yakuza 6: The Song of Life
  • Crisol: Theater of Idols
  • Space Haven
  • DYSMANTLE
  • Squeakross: Home Squeak Home
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Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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