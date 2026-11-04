Mafia: Domovina i s DLC jen za 300 Kč! Tento Humble Bundle rozhodně nepromeškejte

- Humble Bundle aktuálně nabízí velmi výhodný balíček osmi her na Steam a Battle.net
- Hlavním tahákem je Mafia: Domovina včetně dvou DLC či povedené vesmírné RPG Outer Worlds 2
- Nabídka platí až do 1. prosince, balíček vychází na 12,99 eur, tedy cca 325 korun
Oblíbený herní obchod Humble Bundle aktuálně nabízí výhodnou kolekci osmi her, které si s jednou výjimkou můžete aktivovat na Steamu. Listopadový balíček Humble Choice, který vychází v přepočtu na cca 325 korun, tentokrát vskutku nadstandardní výběr her, který potěší (nejen) příznivce domácí videoherní produkce. Hlavním tahákem je bezpochyby loňská Mafia: The Old Country a povedené sci-fi RPG The Outer Worlds 2 od studia Obsidian Entertainment, rovněž ze druhé poloviny roku 2025.
Mafia: Domovina
V naší recenzi jsme novou Mafii chválili především za poutavý příběh a povedené grafické zpracování, díky němuž vám Sicílie ze začátku minulého století rozhodně utkví v hlavě. Zároveň jsme se ale nemohli ubránit pocitu, že z hlediska hratelnosti a celkové interaktivity hra nikterak nevybočuje z průměru, ačkoliv by měla mít vyšší ambice.
The Outer Worlds 2
Pokračování z loňského října úspěšně navazuje na první díl a opět sází na kombinaci kousavého černého humoru, korporátní satiry a propracovaných RPG mechanismů. Hra se pyšní ještě propracovanějším systémem pozitivních a negativních vlastností postavy (Traits), které zásadním způsobem ovlivňují nejen boj, ale i to, jak na vás reaguje okolní svět a vaši společníci. Výraznou proměna k lepšímu nastala také v případě soubojového systému, který nově přináší znatelně lepší pocit ze střelby.
Za zmínku stojí také svérázná gangsterka Yakuza 6: The Song of Life či akční plošinovka Shinobi: Art of Vengeance od studia Lizardcube a vydavatelství SEGA, která si odnášela skvělé známky z recenzí. Podle agregátoru OpenCritic má souhrnnou známku 87/100.
5 % z každého prodaného balíčku již tradičně Humble Bundle pošle vybrané charitě. Tentokrát můžete podpořit neziskovou organizaci Covenant House, která dává naději mladým lidem, kteří se potýkají s bezdomovectvím. Balíček bude k dispozici až do 1. prosince. S nákupem ale raději příliš neotálejte, klíče k některým hrám mohou být k dispozici pouze v omezeném počtu.
Kompletní seznam her v balíčku
- Mafia: Domovina + 2 DLC
- The Outer Worlds 2 (aktivace přes Battle.net)
- Shinobi: Art of Vengeance
- Yakuza 6: The Song of Life
- Crisol: Theater of Idols
- Space Haven
- DYSMANTLE
- Squeakross: Home Squeak Home