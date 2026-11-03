Zrušený prequel Portalu s názvem F-Stop jde po téměř 20 letech hrát

- Leakeři a komunita kolem projektu Valve Cut Content poskládali hratelnou verzi zrušeného prequelu Portalu jménem F-Stop
- Místo portálové pušky dostane hráč fotoaparát, kterým předměty vyfotí a přenese jinam
- Kampaň zabere necelou hodinu a Valve leak zatím nekomentoval
F-Stop patřil roky k největším legendám v historii Valve. Po téměř dvaceti letech se z něj stala hratelná hra, byť jen neoficiální a poskládaná ze tří samostatných leaků.
Tři díly jedné skládačky
Základ tvoří obří leak Steam2 z konce srpna. Archiv o objemu přes 12 TB obsahoval data Steamu z let 2003 až 2013 a vedle raných verzí Portal 2 nebo Left 4 Dead v něm ležela i většina assetů F-Stopu. Chyběl ovšem zdrojový kód a takzvaná mapsrc data, tedy zdrojové soubory map, a bez nich jsou modely a textury jen hromádkou souborů.
Obojí se podle Kotaku objevilo na přelomu října a listopadu na Discordu Valve Cut Content, komunitního projektu, který sbírá vystřižený obsah z her Valve. Autor mapových souborů za ně podle moderátorů serveru nejdřív chtěl tisíc dolarů, pak si to ale z neznámého důvodu rozmyslel a pustil je zadarmo. Tým pravost map ověřil, u kódu a zbytku assetů takové potvrzení chybí.
Foťák místo portálové pušky
Hlavní roli hraje experimentální fotoaparát Aperture Science. Vyfocený předmět se „uloží“ do snímku připomínajícího polaroid a dá se pak umístit jinde, hra si navíc pohrává s perspektivou a velikostí objektů. Kdo hrál Viewfinder z roku 2023, bude jako doma. Valve ten nápad ostatně zkoušel o dobrých patnáct let dřív.
Podle prvních hráčů je build hotový zhruba z 99 procent. Tu a tam chybí textura nebo replika, jinak ale běží stabilně. Kampaň na videích z YouTube zabere necelou hodinu, což u něčeho, co začínalo jako interní experiment, zase tolik nepřekvapí.
Newell nadšený, testeři rozpačití
F-Stop vzešel z takzvaných Directed Design Experiments. Koncem roku 2007 rozdělil Gabe Newell studio na pět týmů a dal jim zhruba tři měsíce na experimentální prototypy. Podle interaktivní knihy The Final Hours of Portal 2 od Geoffa Keighleyho nadchl tým producenta Joshuy Weiera kolegy na interní prezentaci natolik, že z jeho nápadu chtěl Newell udělat prequel Portalu.
Jenže testeři se po bezmála roce vývoje pořád ptali, proč v nové hře chybí ikonická portálová puška a GLaDOS. Valve proto F-Stop odložil a část dialogů, postav a mechanik recykloval v Portal 2. Oficiální vydání na obzoru není a v Bellevue k leaku mlčí. Fanouškům tak holt zůstává neoficiální build, jehož šíření je z pohledu autorských práv přinejmenším sporné.