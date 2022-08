Logitech chystá vlastní konzoli. Ta nabídne cloudové hraní od Microsoftu i Nvidie

Není tomu tak dávno, kdy nejeden analytik předvídal konec přenosných herních zařízení. S tím ovšem nesouhlasili v Nintendu a díky své konzoli Switch se mohou těšit z prodejů přesahující 100 milionů kusů. Na tento úspěch se snaží navázat celá řada herních společností v čele s Valve a jeho Steam Deckem. Pozadu nechce zůstat ani výrobce oblíbených periferií Logitech, který již připravuje ve spolupráci s čínským Tencentem vlastní handheld.

Podle tvrzení Logitechu se bude jeho herní zařízení spoléhat na několik cloudových služeb, přičemž aktuálně probíhají rozhovory s cílem integrovat Xbox Cloud Gaming od Microsoftu a Nvidia GeForce Now. Aktuálně není jisté, zda se do služby podívá třetí na pásce, tedy Google Stadia. Kromě integrace herních cloudů bohužel o zařízení nevíme žádné další podrobnosti, tedy na jakém operačním systému poběží či jaké budou jeho specifikace.

Logitech se tímto krokem rozhodl zaujmout trochu jinou pozici než jeho konkurenti. Nintendo Switch totiž primárně spoléhá na vlastní herní značky a kombinované hraní na cestách i na velké televizi, kdežto Steam Deck pro změnu cílí na hardcore PC hráče, kteří chtějí mít svou bohatou knihovnu her vždy po ruce. Zařízení pro čistě cloudové hraní, které se může opřít jak o knihovnu Microsoftu a jeho Game Passu, tak o vlastní tituly ze Steamu či Epic Storu spouštěné skrze GeForce Now, by jistě nejeden hráč uvítal.