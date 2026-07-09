Letní výprodej JBL je tady: Vyberte si speciální sluchátka se smart displejem

JBL odstartovalo svůj tradiční letní výprodej, kterému se nevyhnuly ani prémiové série sluchátek Tour a Live. V nabídce najdete modely s nejvyšší technologickou výbavou, jako jsou JBL Tour One M3 nebo JBL Tour Pro 3 se smart nabíjecím pouzdrem. Vybrali jsme čtyři modely, které se kromě špičkového zvuku a ANC zaměřují také na co největší komfort, extrémní výdrž a další chytré funkce, které ocení každý milovník cestování.
JBL Tour One M3: Sluchátka, která konkurují největším hráčům na trhu
- Vlajkový model sluchátek přes hlavu s prvotřídním ANC, které eliminuje zvuky turbín v letadle nebo hlučnou kabinu ve vlaku.
- 70h výdrž zaručí, že je nemusíte nabíjet během celé dovolené.
- Hi-Res Audio a JBL Pro Sound poskytují opravdu přesný, vyvážený a díky aplikaci JBL
- Headphones také plně personalizovaný zvukový výkon.
- Díky praktickému cestovnímu pouzdru a pohodlné konstrukci budou JBL Tour One M3 ideální součástí vaší dovolenkové výbavy.
Sluchátka JBL Tour One M3 najdete v černé, modré a latte barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 20 % za 6 999 Kč. Původní cena byla 8 790 Kč.
JBL Tour Pro 3: Funkcemi nabitá sluchátka s chytrým displejem
- Smart nabíjecí pouzdro se 44h výdrží a 1,57″ dotykovým displejem umožňuje ovládat hudbu, hovory a funguje také jako bezdrátový audio vysílač, což oceníte například v letadlech nebo vlacích se zábavním systémem.
- Prostorový zvuk JBL Spatial 360 se sledováním hlavy udělá z každého filmu ve vlaku, letadle nebo na hotelu plnohodnotný kino zážitek.
- True Adaptive Noise Cancellation 2.0 pomůže odfiltrovat ruch letiště nebo kabiny letadla.
Sluchátka JBL Tour Pro 3 najdete v černé, modré a latte barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 10 % za 6 799 Kč. Původní cena byla 7 590 Kč.
JBL Live 770NC: Osvědčený model sluchátek připravený stát se součástí vašeho léta
- Adaptivní ANC, Smart Ambient a pohodlný design zaručují, že vás na cestách nebude nic rušit ani tlačit.
- Až 65 hodin výdrže znamená, že je bez obav sbalíte na týdenní výlet a nabíjení prakticky nemusíte řešit. A když ano, 5minutové nabíjení poskytne 4 hodiny výdrže.
- Pohodlná konstrukce přes hlavu z nich dělá ideální sluchátka na delší přesuny, odpočinek na pláži i běžný každodenní poslech.
- S příchodem nového modelu JBL Live 780NC je předchůdce Live 770NC ještě dostupnější volbou pro každého, kdo chce špičkový zvuk za výhodnou cenu.
Sluchátka JBL Live 770NC najdete v černé, bílé, modré a pískové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 24 % za 3 399 Kč. Původní cena byla 4 490 Kč.
JBL Live Beam 3: Sluchátka do uší s funkcemi chytrých hodinek
- Smart nabíjecí pouzdro s displejem funguje tak trochu jako chytré hodinky. Můžete s ním ovládat hudbu, hovory i všechny funkce sluchátek.
- True Adaptive Noise Cancelling pomůže ztlumit ruch okolí během cestování, čekání na letišti nebo odpočinku u bazénu.
- Až 48 hodin celkové výdrže zajistí, že sluchátka zvládnou dlouhý výlet nebo dovolenou bez každodenního nabíjení.
- Kompaktní a pohodlné TWS provedení je praktické na léto, protože máte kvalitní zvuk vždy u sebe.
- Protože na trh právě dorazily nové JBL Live Beam 4, je nyní předchůdce Live Beam 3 ještě atraktivnější volbou v super 30% slevě.
Sluchátka JBL Live Beam 3 najdete v modré, stříbrné a fialové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 30 % za 3 499 Kč. Původní cena byla 4 490 Kč.