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Letní výprodej JBL je tady: Vyberte si speciální sluchátka se smart displejem

PR článek
PR článek 9. 7. 14:30
Letní výprodej JBL je tady: Vyberte si speciální sluchátka se smart displejem

JBL odstartovalo svůj tradiční letní výprodej, kterému se nevyhnuly ani prémiové série sluchátek Tour a Live. V nabídce najdete modely s nejvyšší technologickou výbavou, jako jsou JBL Tour One M3 nebo JBL Tour Pro 3 se smart nabíjecím pouzdrem. Vybrali jsme čtyři modely, které se kromě špičkového zvuku a ANC zaměřují také na co největší komfort, extrémní výdrž a další chytré funkce, které ocení každý milovník cestování.

JBL Tour One M3: Sluchátka, která konkurují největším hráčům na trhu

  • Vlajkový model sluchátek přes hlavu s prvotřídním ANC, které eliminuje zvuky turbín v letadle nebo hlučnou kabinu ve vlaku.
  • 70h výdrž zaručí, že je nemusíte nabíjet během celé dovolené.
  • Hi-Res Audio a JBL Pro Sound poskytují opravdu přesný, vyvážený a díky aplikaci JBL
  • Headphones také plně personalizovaný zvukový výkon.
  • Díky praktickému cestovnímu pouzdru a pohodlné konstrukci budou JBL Tour One M3 ideální součástí vaší dovolenkové výbavy.
JBL Tour One M3: Sluchátka, která konkurují největším hráčům na trhu
JBL Tour One M3

Sluchátka JBL Tour One M3 najdete v černé, modré a latte barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 20 % za 6 999 Kč. Původní cena byla 8 790 Kč.

JBL Tour Pro 3: Funkcemi nabitá sluchátka s chytrým displejem

  • Smart nabíjecí pouzdro se 44h výdrží a 1,57″ dotykovým displejem umožňuje ovládat hudbu, hovory a funguje také jako bezdrátový audio vysílač, což oceníte například v letadlech nebo vlacích se zábavním systémem.
  • Prostorový zvuk JBL Spatial 360 se sledováním hlavy udělá z každého filmu ve vlaku, letadle nebo na hotelu plnohodnotný kino zážitek.
  • True Adaptive Noise Cancellation 2.0 pomůže odfiltrovat ruch letiště nebo kabiny letadla.
JBL Tour Pro 3
JBL Tour Pro 3

Sluchátka JBL Tour Pro 3 najdete v černé, modré a latte barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 10 % za 6 799 Kč. Původní cena byla 7 590 Kč.

JBL Live 770NC: Osvědčený model sluchátek připravený stát se součástí vašeho léta

  • Adaptivní ANC, Smart Ambient a pohodlný design zaručují, že vás na cestách nebude nic rušit ani tlačit.
  • Až 65 hodin výdrže znamená, že je bez obav sbalíte na týdenní výlet a nabíjení prakticky nemusíte řešit. A když ano, 5minutové nabíjení poskytne 4 hodiny výdrže.
  • Pohodlná konstrukce přes hlavu z nich dělá ideální sluchátka na delší přesuny, odpočinek na pláži i běžný každodenní poslech.
  • S příchodem nového modelu JBL Live 780NC je předchůdce Live 770NC ještě dostupnější volbou pro každého, kdo chce špičkový zvuk za výhodnou cenu.
JBL Live 770NC: Osvědčený model sluchátek připravený stát se součástí vašeho léta
JBL Live 770NC

Sluchátka JBL Live 770NC najdete v černé, bílé, modré a pískové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 24 % za 3 399 Kč. Původní cena byla 4 490 Kč.

JBL Live Beam 3: Sluchátka do uší s funkcemi chytrých hodinek

  • Smart nabíjecí pouzdro s displejem funguje tak trochu jako chytré hodinky. Můžete s ním ovládat hudbu, hovory i všechny funkce sluchátek.
  • True Adaptive Noise Cancelling pomůže ztlumit ruch okolí během cestování, čekání na letišti nebo odpočinku u bazénu.
  • Až 48 hodin celkové výdrže zajistí, že sluchátka zvládnou dlouhý výlet nebo dovolenou bez každodenního nabíjení.
  • Kompaktní a pohodlné TWS provedení je praktické na léto, protože máte kvalitní zvuk vždy u sebe.
  • Protože na trh právě dorazily nové JBL Live Beam 4, je nyní předchůdce Live Beam 3 ještě atraktivnější volbou v super 30% slevě.
JBL Live Beam 3
JBL Live Beam 3

Sluchátka JBL Live Beam 3 najdete v modré, stříbrné a fialové barvě na jbl.cz nebo u autorizovaných prodejců se slevou 30 % za 3 499 Kč. Původní cena byla 4 490 Kč.

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Autor článku PR článek
PR článek
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