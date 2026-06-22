Letní Philips Hue novinky dorazily do Česka: chytré spínače konečně vyřešily otravný nedostatek

- Portfolio Philips Hue rozšiřuje několik nových a zajímavých produktů
- Mezi hlavní tahák patří bezesporu spínače pro chytré i nechytré osvětlení
- Ty už konečně nejsou závislé na bateriích
Světla hrají nejen v rámci chytré domácnosti naprosto stěžejní roli, přičemž pokud si vyberete správně, může vám automatizace a rutiny ušetřit spoustu práce i energie. Mezi sázku na jistotu patří osvětlení od Signify, které vyrábí a prodává různé typy světel pod značkou Philips Hue. Mezi nejnovější přírůstky patří kabelové vypínače, které umožňují chytré ovládání i u klasických svítidel, nové stolní a stojací lampy Philips Hue Play a také vylepšené žárovky typu „svíčka“.
Chytré osvětlená pro vaši domácnost
Nové spínače Philips Hue Wired On/Off Switch a Wired Dimmer Switch umožňují uživatelům ovládat kompatibilní nechytré (klasické) osvětlení společně s chytrými světly Philips Hue prostřednictvím aplikace Philips Hue. Díky propojení tradičního a chytrého osvětlení do jednoho ekosystému mohou uživatelé spravovat většinu osvětlení v domácnosti z jednoho místa.
Kromě ovládání přes aplikaci lze na nástěnném vypínači nastavit také chytré chování světel, včetně přepínání světelných scén. Philips Hue zároveň představil nový Wired Wall Switch Module pro světla Philips Hue. Na rozdíl od předchozích verzí nevyžaduje baterii, a zajišťuje tak, že světla Philips Hue zůstanou trvale napájená a připojená.
Právě to je zásadní problém klasických nástěnných vypínačů, které při vypnutí odpojí chytré žárovky od napájení. Tím ztratí připojení a po opětovném zapnutí se vrací do výchozího nastavení. Wired Wall Switch Module tomu zabraňuje – světla zůstávají nepřetržitě připojená, takže je lze dál ovládat přes aplikaci Philips Hue i při použití nástěnného vypínače. Poslední zvolená scéna nebo nastavení světla se navíc zachová a neresetuje se.
Philips Hue má ve své nabídce také tři nové produkty pro zábavní osvětlení: stolní lampu Philips Hue Play, kompaktní stojací lampu Philips Hue Compact a velkou stojací Philips Hue Play Large. Nové lampy jsou navrženy tak, aby zpřístupnily systém Hue Entertainment a rozšířily světelné efekty i mimo obrazovku televizoru. Lampy vytvářejí dynamické světelné efekty, které se synchronizují s filmy, hrami i hudbou. Lampy plně spolupracují s ekosystémem Philips Hue a lze je propojit s Philips Hue Play HDMI Sync Box nebo aplikacemi Philips Hue Sync pro TV a PC, aby světelné efekty reagovaly v reálném čase na obsah i hudbu na obrazovce.
Svíčkové žárovky využívají technologii plného spektra denního světla a nabízejí široký rozsah barevných teplot, který věrně napodobují přirozené denní světlo v průběhu dne. Uživatelé si mohou užít vše od teplých odstínů imitujících světlo svíčky pro večerní odpočinek až po jasné denní světlo. Nová generace žárovek je o 40 % energeticky úspornější než její předchůdkyně a podporuje platformu Matter, která zajišťuje hladké propojení s dalšími zařízeními pro chytrou domácnost.
A jak je to s cenami? Stolní lampa Philips Hue Play stojí 2059 Kč, stojací lampu Phlips Hue Play pořídíte za 3589 Kč, stojací lampu Phillips Hue Play Extra pro změnu za 3849 Kč, kabelové spínače Philips Hue Wired Switch a Wired Dimmer Switch se pohybují v rozmezí od 1159 do 2049 Kč (2 kusy) a svíčkové žárovky nové generace mohou být vaše od 579 korun/kus, případně v sadě po 2 až 3 kusech. Čeští prodejci by novinky měly zalistovat během několika málo dní.