Lego chystá další stavebnici slavné herní konzole. Sběratele zaskočila její cena

- Společnost Lego představila novou stavebnici pro fanoušky videoher, jedná se o repliku konzole SEGA Mega Drive
- Set obsahuje 479 dílků a prodávat se začne od 1. června
- Reakce fanoušků se různí – někteří by si přáli věrnější zpracování, jiní vychvalují nečekaně nízkou cenu
Na nedostatek nostalgie si sběratelé Lega v posledních letech rozhodně stěžovat nemohou. Kromě setů s nestárnoucí tematikou kníratého instalatéra Maria, ježka Sonica či Minecraftu poslal dánský výrobce do prodeje také několik stavebnic s cílem oslovit zejména příslušníky generace X a mileniály (a kohokoliv dalšího se zájmem o retro, pozn. red.). Fanoušci si tak mohli sestavit repliku legendárních herních konzolí jako NES, Game Boy, či dokonce Atari 2600. Už brzy se k nim navíc přidá další ikonický kousek – kostičková verze konzole SEGA Mega Drive.
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Vůbec poprvé si tak fanoušci budou moci sestavit konzoli od japonské společnosti SEGA. Stavebnice měří přes 4 cm na výšku, 16 cm na šířku a 12 cm do hloubky a obsahuje celkem 479 dílků. Tomu odpovídá také doporučená maloobchodní cena, kterou výrobce nastavil na 959 korun. Součástí balení je také herní kazeta a dvojice ovladačů, bez nichž by nostalgický zážitek nemohl být kompletní. Zahájení prodeje připadá na 1. června.
Mega Drive, nebo Genesis?
Možná jste si všimli, že na některých obrázcích je konzole označena jako Genesis, zatímco na jiných se objevuje název Mega Drive, což je název, pod nímž byla konzole k dostání na evropském a japonském trhu. V balení najdete dvě varianty samolepek, kterými si můžete název konzole přizpůsobit podle svých vlastních vzpomínek.
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S ohledem na počet dílků je patrné, že půjde spíše o jednodušší model s menším důrazem na detaily. Možná právě proto však mezi fanoušky zatím převažují překvapené reakce. Pro část z nich jde o roztomilý sběratelský kousek s nečekaně příznivou cenou (vzhledem k současné cenové politice společnosti Lego, pozn. red.), zatímco jiní upozorňují na malou velikost, která neodpovídá rozměrům skutečné konzole. Nás v redakci pro změnu zajímá, jak dlouho potrvá, než do stavebnice někdo vloží základní desku a s pomocí emulace konzoli zprovozní, podobně jako Lego Game Boy z loňského roku.