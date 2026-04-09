Konkurence se třese: Samsung Galaxy A57 5G nabízí prémiové funkce za cenu, které neuvěříte

Řada Galaxy A od Samsungu patří dlouhodobě k nejoblíbenějším telefonům na trhu a model Galaxy A57 5G má všechny ambice v této tradici pokračovat. Pokud v roce 2026 hledáte smartphone, který v sobě snoubí špičkové fotografické schopnosti, úchvatný displej a vysokou odolnost, tato novinka by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. Navíc k němu můžete získat balíček exkluzivních výhod v rámci kampaně Samsung.
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Design, který vás bude reprezentovat
Galaxy A57 5G sází na mimořádně tenké a promyšlené tělo, které působí stylově v každé situaci. Díky nižší hmotnosti oproti předchozí generaci vám perfektně padne do ruky a jeho lesklý skleněný povrch s jemným průsvitným efektem u modulu fotoaparátů okamžitě přitáhne pozornost. Svůj styl můžete podtrhnout jednou ze čtyř elegantních barev: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue nebo Awesome Lilac.
Displej a výkon bez kompromisů
Vychutnejte si pohlcující vizuální zážitek na 6,7″ Super AMOLED displeji s technologií Vision Booster. Díky plynulé obnovovací frekvenci 120 Hz a vysokému jasu bude veškerý obsah skvěle čitelný i na přímém letním slunci.
Srdcem přístroje je moderní osmijádrový procesor, který ve spolupráci s až 12 GB RAM zajistí bleskové reakce systému i při náročném multitaskingu. Oproti předchozí generaci se můžete těšit na 15% nárůst výkonu, což oceníte zejména při práci s aplikacemi nebo hraní her.
Fotoaparát pro vaše nejlepší vzpomínky
S vylepšenou soustavou objektivů pro Vás bude zachycení důležitých momentů hračkou:
- 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací (OIS) pro dokonale ostré snímky.
- 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který pojme celou scénu v jednom záběru.
- 5Mpx makro objektiv pro fascinující detaily zblízka.
- Noční režim Nightography, se kterým pořídíte jasná a čistá videa i za šera.
- Přední 12Mpx kamera s podporou Super HDR pro vaše perfektní selfies a videohovory.
Bezpečnost a dlouhá životnost
Váš digitální život bude v naprostém bezpečí díky hardwarovému řešení Samsung Knox Vault, které chrání citlivé údaje, jako jsou hesla či biometrická data. Odolnost zařízení pak potvrzuje certifikace IP68 a nasazení ochranného skla Corning Gorilla Glass Victus.
Exkluzivní výhody v rámci Samsung
Se zahájením prodeje Galaxy A57 5G v období od 1. 4. 2026 do 24. 4. 2026 můžete na Smarty.cz získat hned několik atraktivních bonusů:
- Bonus za recenzi: Pokud po nákupu napíšete na kartu produktu recenzi a zaregistrujete ji v aplikaci Samsung Members, můžete si vybrat jeden ze dvou dárků, který vám následně přijde poštou.
- Druhý produkt se slevou 10 %: Přidejte si k novému telefonu do košíku sluchátka Galaxy Buds a sleva 10 % se vám automaticky aplikuje.
- 3.rok záruky zdarma: Po uplynutí standardní dvouleté lhůty vám běží další rok, během kterého máte nárok na bezplatné odstranění výrobních vad.
Verdikt: Skvělá volba pro rok 2026
Samsung Galaxy A57 5G nabízí ideální rovnováhu mezi cenou, špičkovými funkcemi a prémiovým designem. S baterií o kapacitě 5 000 mAh, která zvládne až dva dny provozu, se na něj můžete spolehnout v jakékoliv situaci.
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