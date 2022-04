Konečně! iPhone 14 přijde s razantně vylepšenou selfie kamerou

iPhony patří dlouhodobě k nejlepším fotomobilům, které jsou na trhu k dispozici. Výjimkou nejsou ani poslední modely iPhone 13 (mini) a zejména iPhone 13 Pro (Max), které v rámci portfolia Applu nabízí dosud nejlepší fotovýbavu. Na co většina výrobců včetně společnosti z Cupertina dlouhodobě zapomíná, je přední fotoaparát sloužící pro videohovory a stále populární selfies. Podle tvrzení uznávaného analytika Ming-Chi Kua ovšem Apple chystá tento dluh z minulosti narovnat.

U všech chystaných modelů řady iPhone 14 údajně Apple vylepší přední fotoaparát o automatické ostření a clonu f/1.9, což by mělo zajistit ostřejší fotografie, lepší bokeh efekt a prosvětlenější snímky pořízené za horších světelných podmínek. Jen pro porovnání – současné iPhony nabízí clonu pouze f/2.2 a ostření probíhá pouze na fixní bod.

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) and f/2.2).

