iPhone 14 Pro Max čeká designová proměna. Poznáte rozdíl?

Zatímco iPhone 13 je na pultech obchodů už nějaký ten pátek, přípravy jeho nástupce jsou v plném proudu. Ačkoli je zatím příliš brzy předkládat „zaručené“ informace, některé úniky mohou vcelku přesně napovědět, jakým směrem se Apple bude ubírat. Twitterový účet s názvem ShrimpApplePro sdílel několik CAD renderů, na kterých je zachycena údajná podoba iPhonu 14 Pro Max.

Největší iPhone v portfoliu má projít mírnou designovou proměnou. Z renderů a sdílených rozměrů je totiž patrné zmenšení rámečků okolo displeje, které mají mít tloušťku 1,95 milimetrů. Aktuální iPhone 13 Pro Max má rámečky o tloušťce 2,42 milimetrů, tudíž by se jednalo o výrazné zeštíhlení.

Jedním z důvodů pro zmenšení rámečků okolo displeje může být snaha zbavit se ikonického výřezu a jeho nahrazení „pilulkovým“ výřezem a „průstřelem“ známým z konkurenčních zařízení. Tyto výřezy by měly být posazeny 2,29 milimetrů od horní hrany displeje. Kromě změny tloušťky rámečků odhalují rendery také větší modul fotoaparátu na zadní straně. V ostatních ohledech je podoba telefonu velmi podobná aktuálnímu modelu.

Here are the images of the cad file and full measurements of iPhone 14 Pro Max that I obtained. I will share more details about it in the coming newsletter. 🧵 pic.twitter.com/CTLLVOtgb7

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 4, 2022