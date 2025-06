Konečně! iOS 26 na zamčené obrazovce zobrazuje čas dobití baterie

iPhony s iOS 26 konečně zobrazují zbývající čas do nabití

K tomu si můžete aktivovat nový adaptivní režim baterie

U Androidu tahle funkce je už několik let, na iOS konečně dorazí letos v září

iOS 26 testujeme už třetí den a nutno uznat, že kromě nového designu přibyla i celá řada dalších, méně či více očekávaných novinek. Jednou z nich je i vylepšení správy výdrže a nastavení baterie. Jako sympatické pomrknutí pak Apple přidal jednoduchý stavový řádek, který na zamčené obrazovce ukazuje zbývající čas do dobití vašeho iPhonu. Co dalšího v kontextu baterie v iOS 26 najdete?

Indikátor, za jak dlouho se dobije váš iPhone?

Novinkou, které si všimnete na první pohled, je indikátor času, za jak dlouho se dobije váš iPhone. Tato zprávička problikne zhruba na 2 sekundy v horní části displeje (pod výřezem či Dynamic Islandem) a pak zmizí, znovu se objeví až po zhasnutí displeje a jeho opětovném probuzení.

Konkrétně uvidíte procento nabití (v našem případě 47 %) a čas do dobití na 80 %, což je hranice, do které je ideální nabíjet lithium-iontové baterie. Pokud přejdete do Nastavení –> Baterie, rovnou uvidíte i předpokládanou dobu nabití do 100 %.

Adaptivní režim baterie

Tím ale výčet novot týkajících se baterie v iOS 26 nekončí. V nastavení baterie, pod položkou Režim napájení, narazíte ještě na jednu velmi důležitou novinku. Jde o adaptivní režim, o kterém se v kontextu iOS 26 často spekulovalo. Vzhledem k tomu, že jde o první beta verzi, rozhraní ještě není zcela přeložené do češtiny.

Každopádně adaptivní režim baterie využijete v případech, kdy se iPhone rychle vybíjí – například při hraní, při focení, natáčení videí a podobně. Zařízení pak zvládne upřednostnit vaši hlavní aktivitu, zpomalit některé procesy na pozadí a třeba snížit jas obrazovky. Zkrátka učinit několik nutných kroků, abyste mohli pokračovat v tom, co potřebujete, ale zůstalo vám několik cenných procent baterie.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.