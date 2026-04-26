Konec přehřívání nejen v parném létě? Tenhle mobil má chlazení jako z nabušeného PC

- Herní telefony sice zažívají menší krizi, ale i tak vznikají nové přístroje
- Jednu zajímavou novinku představila společnost Infinix
- Model Infinix GT 50 Pro posouvá hranice hlavně v oblasti chlazení
Segment herních telefonů v poslední době stagnuje a například Asus, jeden z jeho předních zástupců, s výrobou mobilů zaměřených na hráče úplně skončil. I tak ale tento typ telefonů samozřejmě stále vzniká a jeden z těch nejzajímavějších počinů aktuálně představila společnost Infinix. Herní stroj GT 50 Pro vypadá opravdu výborně a výrobce se u něj zaměřil na věčnou bolístku – chlazení.
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Kde je výkon, tam je teplo
Herní telefon musí v první řadě nabídnout pořádnou porci výkonu, což znamená osazení některým z výše postavených procesorů od Qualcommu nebo MediaTeku. V tom není problém, oba výrobci nabízí pořádnou nabídku výkonných čipsetů a je z čeho vybírat. Problém ale nastává v okamžiku, kdy dáte telefonu pořádně zabrat – tyto procesory totiž produkují hodně tepla.
Ono se není čemu divit, protože kde je teplo, tam je i výkon a zkrotit nadměrné zahřívání v těsných útrobách není nic snadného. Výrobci se proto snaží vymyslet chlazení co možná nejvýkonnější. Vsází na velké odpařovací komory a některé pokročilé telefony dokonce nabízí aktivní chlazení v podobě integrovaného ventilátoru. Infinix GT 50 Pro jde ale ještě o kus dál.
Telefon s chlazením jako u PC
Infinix povýšil chlazení modelu GT 50 Pro na úplně novou úroveň a namísto obyčejného zvětšení odpařovací komory použil kompletní kapalinový chladicí okruh. Ano, podobné řešení, jaké známe z výkonných herních počítačů, jen zmenšené tak, aby mohlo být použito v šasi telefonu. Tento systém obsahuje miniaturní pumpu, která rozhání kapalinu ke všem zdrojům tepla.
Toto miniaturní čerpadlo pohání piezoelektrická technologie a umí rozhýbat kapalinu v okruhu rychlostí až 6,5 ml za minutu. Výrobce šel dokonce tak daleko, že průtok vody můžete přes částečně odhalený okruh na zádech telefonu sledovat. A pokud by snad uživatel chtěl ještě výkonnější chlazení, může sáhnout po doplňku GT Magcharge Cooler 2.0.
Jedná se o magnetickou bezdrátovou nabíječku s extra chlazením, která telefon nabíjí a zároveň i chladí, a zajímavý je i styl nabíjení. Neposílá totiž energii do baterie, ale využívá bypassovou technologii a napájí přímo procesor. To pomáhá předcházet nadměrnému zahřívání a prodlužuje se tím životnost baterie.
Slušný herní stroj s dobrou výbavou
Mimo unikátní chlazení je telefon Infinix GT 50 Pro solidní herní mobil, který je postaven okolo procesoru MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 6,78palcového displeje s frekvencí 144 Hz a baterie o kapacitě 6 500 mAh. Design je vyveden v odpovídající estetice a konstrukce je doplněna o mechanické triggery s 10 úrovněmi citlivosti a 8 mapovacími body.
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Duální fotoaparát má rozlišení 50 + 8 Mpx, hlavní objektiv je opticky stabilizovaný a drátové nabíjení nabízí výkon 45 W. Telefon běží z krabice na systému XOS 16, který je postavený na Androidu 16, a výrobce mu slibuje pětiletou podporu. Tato zajímavá novinka zamířila i do Česka a stojí 13 999 Kč.