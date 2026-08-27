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Konec fyzických disků? Hry pro Xbox půjde jednoduše proměnit na digitální kopie

Jakub Karásek
Jakub Karásek 27. 8. 18:00
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Ovladač herní konzole Xbox
  • Příští Xbox zřejmě přijde o mechaniku na fyzická média
  • Stávající hry nicméně půjde v současných konzolích proměnit na digitální kopie
  • Na rozdíl od PlayStationu tak hráči budou moci hrát své staré hry i na budoucích konzolích

Nad fyzickými disky v herních konzolích se začíná smrákat. Společnost Sony na začátku letošních prázdnin oznámila, že na konci příštího roku skončí s distribucí her na Blu-ray discích a bude prodávat pouze digitální kódy. Japonský gigant nás tímto krokem připravuje na novou generaci konzole PlayStation, která bude s největší pravděpodobností ochuzená o Blu-ray mechaniku. To bohužel znamená, že stávající hry (na fyzických nosičích) na novém PlayStationu nerozjedete.

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O mechaniku zřejmě přijde i příští Xbox, avšak v tomto případě hráči o svoje hry na fyzických discích nepřijdou – redmondští totiž už brzy spustí program, který umožní převádět hry z fyzických nosičů do digitálních kopií.

Z Blu-ray přímo do digitální knihovny

O proměně fyzických her na digitální kopie se v případě Microsoftu spekulovalo již nějakou dobu, nyní redmondští tento záměr na herní konferenci Gamescom potvrdili. Testovací program bude v rámci programu Insider spuštěn už příští pondělí, ostrý provoz očekáváme do konce letošního roku.

Xbox

Převod her z fyzických médií do digitální knihovny bude možné provádět na konzolích Xbox One a Xbox Series X s mechanikou – po vložení disku s hrou bude uživateli nabídnuto, zda bude chtít titul přidat do své digitální knihovny. Jakmile tak učiní, získá dodatečné výhody, jako by si hru pořídil v digitálním obchodě – především přístup k doplňkům a podporu služby Xbox Play Anywhere, tedy vzdálené hraní na kapesních konzolích a na počítačích s Windows. Přístup ke hře navíc získá nejen majitel fyzického média, ale i ostatní členové jeho rodiny, s nimiž konzoli sdílí.

Důležité je, že přenos licence do digitální knihovny nezruší licenci na samotném médiu – tato licence je nadále platná a pokud se rozhodnete médium s hrou půjčit/věnovat/prodat, digitální licence přejde z jednoho účtu na druhý. Původní disky si tak ponechají svoji hodnotu, a co víc – už je nebude nutné opotřebovávat hraním. Stačí si hru jednou přidat do digitální knihovny, a disk samotný pak může pohodlně odpočívat v prodejním balení.

Šéfka Xboxu Asha Sharma potvrdila, že tímto způsobem půjde „zdigitalizovat“ tisíce her, avšak podporovány budou pouze tituly pro Xbox One a Xbox Series S/X – fyzická média s hrami pro původní Xbox nebo Xbox 360 totiž neobsahují jedinečný identifikátor, který by bylo možné digitálně převést.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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