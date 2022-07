Konec Exynosů ve vlajkových telefonech? Galaxy S23 má jít na trh pouze se Snapdragonem

Už několik let platí pravidlo, že vlajkové smartphony od Samsungu se prodávají se dvěma různými čipsety – na některých trzích (zejména v Evropě) jsou k mání s Exynosy od Samsungu, na ostatních pak se Snapdragony od Qualcommu. V některých generacích se výkon obou lišil minimálně, v posledních letech však Exynosy ztrácely. Výkonnostní propast se zřejmě Samsungu nedaří napravit ani pro příští generaci, a proto se korejská společnost chystá učinit poněkud radikální krok.

1. Qualcomm will likely be the sole processor supplier for Samsung Galaxy S23 (vs. 70% shipment proportion for S22) thanks to the next flagship 5G chip SM8550 made by TSMC 4nm.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 8, 2022