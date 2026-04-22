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Když mi poprvé volal „Tim Apple“. Donald Trump promluvil o konci Tima Cooka

Jakub Fišer
Jakub Fišer 22. 4. 18:00
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Donald Trump a Elon Musk
  • Donald Trump se na své sociální síti vyjádřil ke konci Tima Cooka v pozici ředitele Applu
  • Cooka velebí, zmiňuje první telefonát s ním, kdy ho žádal o významnou pomoc

Změna v ústředním velíně společnosti Apple neunikla ani prezidentovi Spojených států amerických Donaldu Trumpovi. Ten plánovaný odchod Tima Cooka z pozice generálního ředitele společnosti Apple okomentoval na své sociální síti Truth Social. Cooka převážně chválí, nazývá ho „úžasným chlápkem“, ale zmiňuje také, že šéf Applu od něj několikrát potřeboval významnou pomoc.

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Trump velebí Tima Cooka

Ve svém vyjádření Trump vzpomíná na první setkání s Timem Cookem. Poprvé si telefonovali, když Donald Trump nastoupil do Bílého domu v roce 2017. Cook tehdy potřeboval něco, co – dle slov Trumpa – mohl zvládnout jen on, prezident Spojených států amerických. „Když mi poprvé zavolal, řekl jsem si: ‚Páni, volá mi Tim Apple (Cook!), to je fakt něco, co?‘ Byl jsem na sebe opravdu pyšný, že mi šéf Applu volá, aby mi ‚lezl do zadku‘,“ popsal Trump po svém.

Není jasné, o jakou pomoc tehdy Cook Trumpa žádal. Nejpravděpodobněji šlo o čínské VPN aplikace v obchodě App Store. V létě 2017 Apple na žádost čínských úřadů odstranil z čínského App Storu řadu VPN aplikací, které pomáhají obcházet internetovou cenzuru, a Tim Cook to veřejně obhajoval jako dodržení místních zákonů.

Méně pravděpodobná, ale stále možná alternativa je repatriace zahraničních hotovostních rezerv Applu a daňová reforma v USA, protože i to bylo v roce 2017 pro Cooka velké téma a Trumpova administrativa později zavedla výrazně výhodnější režim pro návrat peněz do USA.

„Tim Apple je úžasný chlápek“

Dále Donald Trump zmiňuje, že Tim Cook mu „občas volal, ne moc často, ale obvykle když něco potřeboval“. Podle svých slov pak Cookovi a jeho firmě pomohl s dalšími třemi či čtyřmi velkými komplikacemi a rád se chlubil, že mu o pomoc volá samotný „Tim Apple“, jak mu Trump často přezdívá. Ne vždy si ale dokázali vyjít vstříc, protože podle Trumpa byl Cook někdy „až moc direktivní a agresivní“.

„Každopádně má Tim Cook za sebou úžasnou kariéru, která se dá jen těžko s něčím srovnat, a bude i nadále odvádět skvělou práci pro Apple i v jakékoli jiné oblasti, které se rozhodne věnovat. Jednoduše řečeno, Tim Cook je úžasný chlápek!!!“ uzavřel Trump.



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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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