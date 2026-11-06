Kdo doma nejvíc maká? Bezplatná česká aplikace Effoly promění úklid v trénink a rodinnou soutěž

- Česká aplikace Effoly počítá vysávání, sekání trávy nebo mytí oken jako fyzickou aktivitu
- Nabízí 78 přednastavených činností, měření spálené energie a nově i rodinný žebříček nebo společné úkoly
- Je kompletně zdarma, bez reklam a předplatného, a navíc nevyžaduje žádnou registraci
Kdo u vás doma pracuje nejvíc? Odpověď na tuto otázku bývá předmětem nejedné rodinné debaty. Někdo pravidelně vysává, jiný seká trávu, myje okna nebo se stará o domácí mazlíčky. Všechny tyto činnosti přitom představují určitý fyzický výdej, který běžné fitness aplikace většinou samostatně neevidují. Český vývojář Ondřej Vaculík proto vytvořil aplikaci Effoly, která dokáže domácí práce zaznamenávat podobně jako sportovní trénink. A díky nové funkci rodinného žebříčku může dokonce ukázat, kdo se doma nejvíce činil.
I vysávání nebo sekání trávy může být trénink
Základní myšlenka Effoly je jednoduchá. Uživatel si před zahájením domácí práce vybere konkrétní činnost, spustí měření na iPhonu nebo Apple Watch a aplikace začne zaznamenávat aktivní čas, dostupné pohybové údaje a odhad spálené energie.
S Apple Watch jsou výsledky podrobnější. Hodinky totiž mohou průběžně sledovat také tepovou frekvenci, takže se v přehledu objeví i průměrný tep, tepové zóny a další statistiky. Dokončená aktivita se po udělení příslušných oprávnění ukládá do aplikace Apple Zdraví jako trénink. Najdete ji také v aplikaci Kondice, vedle běhání, cyklistiky nebo jiných sportovních aktivit.
Apple Watch nicméně nejsou podmínkou. Effoly funguje i samostatně na iPhonu, kde měří čas, využívá dostupná data o pohybu a energetický výdej odhaduje na základě zvolené činnosti a uživatelského profilu. Samotný telefon ovšem nedokáže měřit tepovou frekvenci. Pro zajímavost, podle orientačního příkladu autora aplikace lze při půlhodinovém vysávání spálit přibližně 125 kcal, při štípání dřeva pak více než 200 kcal. Konkrétní hodnoty samozřejmě závisejí na intenzitě práce, tělesné hmotnosti a dalších okolnostech. Nejde tedy o univerzální čísla, která by platila pro každého.
Celkem 78 činností. Od mytí nádobí až po štípání dřeva
Effoly obsahuje 78 přednastavených činností rozdělených do devíti kategorií. Neomezuje se přitom pouze na klasický úklid. Zaznamenávat můžete třeba péči o zahradu, práci v dílně, venčení psa, péči o děti nebo organizaci domácnosti.
Pokud požadovaná aktivita v seznamu chybí, lze si vytvořit až 50 vlastních položek s individuální ikonou a nastavenou náročností. Některé podporované činnosti, například plánování rodinného rozpočtu, přitom samy o sobě nepředstavují významnější fyzickou námahu. Aplikace tak slouží rovněž jako evidence času věnovaného domácnosti. Zajímavou funkcí je měření práce na zahradě. Při sekání trávy může Effoly zaznamenat trasu pohybu a zobrazit posekanou plochu v metrech čtverečních na satelitní mapě. Uživatel si navíc může předem vyznačit obrys zahrady a následně sledovat, jak velkou část už posekal.
Rodinný žebříček ukáže, kdo toho udělal nejvíc
Právě rodinné funkce patří k nejvýraznějším novinkám verze 2.1. Členové domácnosti si mohou vytvořit společnou skupinu prostřednictvím iCloudu a sledovat, kolik času jednotliví členové věnovali zaznamenaným pracím.
Rodinný žebříček porovnává odpracované minuty za aktuální týden nebo měsíc. Vedoucí člen domácnosti získá symbolickou korunku. Je ale potřeba připomenout, že samotná délka práce nevypovídá o její skutečné náročnosti. Půlhodina štípání dřeva a půlhodina skládání prádla mají v časovém žebříčku stejnou váhu.
Další novinkou jsou společné úkoly. Jeden člen domácnosti například vytvoří úkol „Úklid zahrady“ a ostatní se k němu mohou připojit. Po dokončení se práce připíše všem zúčastněným, přičemž každý může svou aktivitu měřit na vlastních Apple Watch.
Součástí aplikace je také historie domácnosti s informacemi o tom, kdo co udělal a kdy. Záznamy lze filtrovat podle člena rodiny, aktivity nebo konkrétního úkolu. Za splněnou práci je dokonce možné poděkovat prostřednictvím srdíčka. Úkoly mohou obsahovat poznámky a fotografie, lze je opakovat každý den, ve vybraných dnech nebo jednou měsíčně. Nechybějí ani připomínky a upozornění na zahájení či dokončení aktivit ostatních členů domácnosti.
Přehled funkcí aplikace Effoly
|Funkce
|Co nabízí
|Sledování aktivit
|Čas, kroky, odhad spálené energie a s Apple Watch také srdeční tep
|Podporované činnosti
|78 přednastavených aktivit v 9 kategoriích a až 50 vlastních
|Rodinný žebříček
|Týdenní a měsíční pořadí podle zaznamenaných minut
|Společné úkoly
|Sdílení úkolů, plánování, připomínky a historie domácnosti
|Práce na zahradě
|Záznam trasy a výpočet posekané plochy v m²
|Motivace
|Tři denní cíle, série úspěšných dní a 25 odznaků
|Apple Zdraví a Kondice
|Ukládání dokončených aktivit jako tréninků
|Ovládání a widgety
|Apple Watch, Dynamic Island, živé aktivity, widgety a Siri
|Personalizace
|Tři barevné motivy a světlý či tmavý režim
|Cena
|Zdarma, bez reklam a nákupů v aplikaci
Za splněné úkoly získáte odznaky, na konci měsíce přehled
Effoly se snaží uživatele motivovat i prostřednictvím herních prvků. Denní pokrok představuje grafické srdce rozdělené na tři části, které odpovídají odpracovanému času, aktivní energii a krokům zaznamenaným během činností. Každou část postupně vyplňujete plněním vlastních cílů. Za dosažené výsledky získáváte odznaky od bronzových až po diamantové, aplikace navíc sleduje série pravidelné aktivity a osobní rekordy.
Praktickou vychytávkou je měsíční souhrn, který shrnuje odpracované hodiny, spálenou energii, kroky a dosažené cíle do jediného obrázku. Ten si můžete uložit nebo sdílet s ostatními členy domácnosti. Během probíhající práce se navíc základní informace zobrazují na zamčené obrazovce iPhonu nebo v Dynamic Islandu, pokud jej telefon podporuje.
Bez povinné registrace a navíc zdarma
Jednou z výhod Effoly je možnost používání bez zakládání uživatelského účtu. Záznamy aktivit zůstávají primárně v zařízení a jejich synchronizace či sdílení s rodinou probíhá prostřednictvím služeb Applu. Uživatel si také může určit, které aktivity budou viditelné pro ostatní členy domácnosti. Rodinná skupina nikdy nesdílí hodnoty srdečního tepu. Sdílení údajů o energii a krocích je volitelné, stejně jako přístup k poloze. Bez povolení lokalizace však pochopitelně nelze zaznamenávat venkovní trasu.
Aplikace současně odesílá na vlastní server anonymní provozní statistiky, například verzi systému, používané funkce nebo počet aktivit za posledních sedm dní. Tyto údaje nejsou spojené se jménem ani Apple ID a jejich odesílání lze vypnout v nabídce Nastavení → Soukromí a data. Samotné zdravotní záznamy nebo obsah jednotlivých aktivit se na tento server neposílají.
Za aplikací stojí nezávislý vývojář Ondřej Vaculík z Českých Budějovic, který ji vytváří ve SwiftUI pro iOS a watchOS. Effoly je dostupná v češtině, angličtině a němčině. Naprosto skvělé je, že Effoly je kompletně zdarma, bez reklam, nákupů v aplikaci nebo placeného předplatného. To se v dnešní době u takto komplexní aplikace jen tak nevidí. Stáhnout si ji můžete z App Store, další informace najdete na oficiálním webu effoly.com.