Její čipy pohání umělou inteligenci, teď se Nvidia pouští i do „digitálních lidí“

Nvidia představila působivé technologie pro tvorbu avatarů poháněných umělou inteligencí

„Digitální lidi“ budou pohánět grafické technologie Nvidie a velké jazykové modely

Revoluce v zákaznické podpoře či ve videohrách tak na sebe nenechá dlouho čekat

Na letošních konferencích GDC a GTC představila Nvidia zásadní pokroky v technologiích umělé inteligence, které nastavují nový standard pro digitální interakci s lidmi ve hrách a komerčních aplikacích.

Uvěřitelní digitální lidé

Novinky, které jsou součástí komplexní sady technologií pro „digitální lidi“, využívají technologie Avatar Cloud Engine (ACE), NeMo pro porozumění jazyku a RTX pro grafiku s podporou ray tracingu k vytváření digitálních postav, které nabízejí obrovskou míru realismu, a to jak v interakci s přirozeným jazykem, tak co se týče vizuální věrnosti.

Dobrým příkladem potenciálu umělé inteligence je spolupráce Nvidie se společností Inworld AI, čehož výsledkem je technologie Covert Protocol. Ten umožňuje dynamickou mechaniku sociální simulace, kde digitální lidé řízeni umělou inteligencí poskytují hráčům jedinečné interaktivní příběhy, díky nimž je každý herní zážitek odlišný.

Herní aplikace

Stejně tak výzkum herní společnosti Ubisoft v oblasti NEO NPC, poháněný technologiemi Inworld AI a NVIDIA ACE, ukazuje vývoj herních postav směrem k mnohem více interaktivním a přirozeným postavám. Zatím je technologie teprve v začátcích a v současném stavu by si ji do reálného provozu, ať už herního či jakéhokoliv jiného asi jen tak někdo nedovolil nasadit, nicméně pořád jsme teprve na začátku. Potenciál je tu obrovský a za pár let bude implementace příštího verzí něčeho takového nejspíš nevyhnutelná.

Na druhé straně pak stojí oblast zákaznických služeb, kde figurují firmy jako Hippocratic AI a UneeQ. Ti integrují technologie Nvidie tak, aby vytvořily avatary poháněné umělou inteliigencí, které poskytují personalizovanější a zajímavější interakce se zákazníky. Zdravotnický agent společnosti Hippocratic AI poháněný technologií LLM a digitální lidé společnosti UneeQ jsou ukázkovými příklady toho, jak může AI zlepšit komunikaci se zákazníky a jejich podporu v různých odvětvích.

Srdcem těchto inovací je technologie Nvidia ACE, která spolu s NVIDIA NeMo a RTX poskytuje vývojářům nástroje potřebné k vytváření realistických digitálních lidí schopných přirozené interakce.

Nevyhnutelná budoucnost úřadů?

Dopad technologií společnosti NVIDIA přesahuje hranice her a zahrnuje i odvětví, jako je zdravotnictví a zákaznický servis, kde avataři s umělou inteligencí přinesou velkou evoluci, ne-li rovnou revoluci.

V praxi si to můžeme představit třeba tak, že namísto obyčejných menu plných tlačítek, nápověd, vysvětlování a vůbec hromady textových informací ve kterých se lze těžkopádně orientovat, s námi bude na poště, úřadě, u doktora či kdekoliv jinde komunikovat 3D avatar. Jednoduše se takového virtuálního „člověka“ normální, přirozenou řečí zeptáme a on nám normální, přirozenou řečí odpoví. Praktické a široké nasazení něčeho takového i v našich podmínkách je ale jistě ještě několik let vzdáleno, navzdory slibným pokrokům Nvidie a dalších.

Do „digitálních AI lidí“ fušuje i Microsoft či Meta a spekuluje se i o dalších. Budoucnost avatarů poháněných umělou inteligencí je tak nejspíš nevyhnutelná, otázkou jen zůstává, kdy a v jaké formě to přijde.