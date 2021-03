Je váš iPhone a Android v bezpečí? Ne před podvodnými stránkami

Apple se snaží zabezpečit svůj mobilní operační systém iOS, co mu síly stačí. App Store je pod bdělým drobnohledem Applu, abyste náhodou nestáhli škodlivou aplikaci, některé funkce nefungují jako u konkurence, abyste nemohli do telefonu dostat škodlivý software, a tak bychom moli pokračovat ještě dlouho. Google až tak pečlivý není, nicméně to neznamená, že pro něj bezpečnost není jednou z priorit. Jenže ochranářská povaha Applu ani snaha Googlu neznamená, že vašemu telefonu nehrozí žádné nebezpečí.

Jeden ze způsobů, jak prolomit ochranu iPhonu či jiného telefonu, je až triviální. Útočníci využívají internetové stránky, do kterých skrze iframe vloží závadný kód, jenž uživatele přesměruje na servery hackerů. Ti takto získají přístup i k citlivým částem operačního systému, aniž by nebohý zákazník měl vůbec tušení, že byl jeho telefon napaden.

Vývojáři jsou v tomto oproti hackerům o krok pozadu, neboť účinná obrana proti této technice prozatím není. Útočníci jsou dokonce tak daleko, že i po aktualizaci byli schopni ihned na dálku znovu otevřít prohlížeč a udržet svůj přístup nadále aktivní. Než si vývojáři s těmito technikami poradí, nezbývá než se držet ověřených rad – mít vždy nainstalované poslední bezpečnostní aktualizace a vyhýbat se pochybným stránkám.