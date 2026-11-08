Je tohle ideální velikost? Vyzkoušeli jsme unikátní placku Huawei Pura X View

- Huawei Pura X View sází na netradiční poměr stran 15,2:9 a klasickou konstrukci bez ohebného displeje
- Unikátní širokoúhlý formát připomíná současné skládačky, telefon ale v ruce držíte jako běžnou placku
- V Česku jej však neseženete, prodává se zatím exkluzivně jenom v Číně, a to za v přepočtu 24 tisíc korun
Historie se opakuje. S rozpukem skládacích telefonů s širším poměrem stran, jako je třeba iPhone Duo nebo Samsung Galaxy Z Fold 8, se mezi zákazníky znovu objevuje zájem o menší, ne tak „nudlovité“ smartphony. Novinka v podobě Huawei Pura X View míří právě na tyto zákazníky, háček je však v tom, že mimo Čínu si novinku nevyzkoušíte, protože výrobce své telefony za hranice domácího trhu kvůli zjevným důvodem moc nepouští.
Široký displej bez kloubu
Na první pohled je jasné, že Pura X View není další běžný smartphone. Místo protáhlého těla, na které jsme si v posledních letech zvykli, má výrazně širší a nižší konstrukci. Huawei použil displej s úhlopříčkou 6,39″ a poměrem stran 15,2:9. Rozlišení činí 2 232 × 1 320 pixelů, panel typu OLED podporuje obnovovací frekvenci až 120 Hz.
Právě proporce jsou na telefonu tím nejzajímavějším. Při běžném držení působí Pura X View trochu jako zmenšený tablet nebo čtečka elektronických knih. Displej má dostatek prostoru do šířky, což se může hodit při prohlížení fotografií, čtení, sledování videí nebo hraní her. Huawei ostatně tvrdí, že nový formát přináší více zobrazovací plochy při sledování obsahu i při klasickém vertikálním procházení aplikací. Jen do kapsy to asi nebude taková hitparáda.
Zásadní rozdíl oproti skládačkám je ale konstrukce. Pura X View je klasický telefon s jediným pevným displejem. Nemá žádný pant, nepřeklápí se a jeho používání nevyžaduje žádné kompromisy spojené s ohebnou obrazovkou. Je to zkrátka široká placka, která se snaží nabídnout část výhod novodobých skládacích telefonů v jednodušším provedení.
Tenké tělo, velká baterie
Zajímavé jsou také rozměry. Telefon měří na tloušťku pouhých 6,68 milimetru a váží přibližně 201 gramů. Přesto se do něj podařilo vměstnat baterii s kapacitou 7 000 mAh. Nabízí 66W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení. O výkon se stará čipset Kirin 9030S a operační systém HarmonyOS 7.
Na zádech najdeme výrazný horizontální fotomodul, který ukrývá hlavní 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací, 50Mpx periskopický teleobjektiv a 8Mpx širokoúhlý fotoaparát. Huawei přidává také druhou generaci barevného snímače Red Maple, jenž se stará o přesnější podání barev. Přední kamera má rozlišení 50 Mpx.
Zajímavostí je i odolnost podle certifikací IP68 a IP69. Telefon tak není jen experimentem s netradičním poměrem stran, ale poměrně plnohodnotnou vlajkovou lodí.
Zajímavá alternativa ke skládačkám?
Huawei Pura X View ukazuje, že širší displeje nemusí být výsadou ohebných telefonů. Zatímco výrobci skládaček hledají ideální poměr mezi vnějším a vnitřním displejem, Huawei zkusil nabídnout podobný zážitek v klasickém, konvenčním těle. Zda se tento formát skutečně uchytí, ukáže až čas. Už při prvním seznámení je ale jasné, že jde o jeden z nejzajímavějších designových experimentů letošního roku.
V Číně se Pura X View prodává od 5 999 jüanů, tedy v přepočtu zhruba za 24 tisíc korun včetně daně. Globální dostupnost však nebyla potvrzena a vzhledem k tomu, jak malá poptávka je po smartphonech značky Huawei, nejspíš ani do Evropy nedorazí.