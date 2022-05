Je lepší Sonos Arc, Beam, nebo Ray? Poradíme, který soundbar vybrat

Posledním přírůstkem do portfolia je nejlevnější model Sonos Ray

Nenabídne ovšem Dolby Atmos či mikrofon pro přímé hlasové ovládání

Nejvíce funkcí nabídne model Arc, ale taky stojí násobně víc

V nabídce společnosti Sonos jsou aktuálně tři typy soundbarů. Pokud byste si rádi některý z nich pořídili, ale nevíte který, tento přehled vám pomůže udělat správné rozhodnutí. Sonos Arc stojí na pomyslném vrcholu co se týče ceny, schopností i rozměrů. Jako možný kompromis se může jevit prostřední model Beam druhé generace a úplným základem je v tomto případě nově představený Sonos Ray. Kromě ceny a rozměrů se ale jednotlivé soundbary samozřejmě liší mnoha dalšími parametry. Který vyhoví právě vašim požadavkům?

Vzhled a konektivita

Sonos Arc: 1 141,7 × 87 × 115,7 mm, 6,25 kg, HDMI eARC (optický adaptér je součástí balení)

Sonos Beam (druhá generace): 651 × 68,5 × 100 mm, 2,8 kg, HDMI eARC (optický adaptér je součástí balení)

Sonos Ray: 559 × 95 × 71 mm, 1,95 kg, optika

Design všech tří reproduktorů je velmi podobný. Všechny mohou být přimontovány na zeď nebo televizní stěnu, u modelu Beam a Ray ale dává velký smysl i pouhé položení na TV stolek nebo jiný kus nábytku. Tyto dva produkty jsou zároveň vhodné spíše pro menší televize v rozmezí asi 32″ až 50″. Takto malé obrazovky často nemají dostatečně výkonné reproduktory, takže Beam a Ray mohou značně vylepšit zážitek ze sledování filmů.

Použití Arcu se nabízí především v kombinaci s velkými obrazovkami i vzhledem k větším rozměrům soundbaru samotného. Všechny tři modely nabízí 2,4GHz Wi-Fi i ethernet pro připojení k domácí síti.

V otázce připojení k televizi je nutno zmínit, že Arc a Beam (2. generace) disponují HDMI konektorem s podporou HDMI eARC. Ray nabídne pouze optiku, což se hodí v kombinaci se staršími televizemi. Bohužel to ale ze hry vyřadí podporu Dolby Atmos. U dvou dražších reproduktorů je třeba myslet na to, že Dolby Atmos musí podporovat i propojená televize.

Zvuk

Sonos Arc: 8× basový reproduktor, 3× výškový reproduktor

Sonos Beam: 4× basový reproduktor, 1× výškový reproduktor

Sonos Ray: 2× středový reproduktor, 2× výškový reproduktor, split waveguide, systém bass reflex

digitální zesilovače třídy D ve všech případech

Ačkoliv je Sonos Ray jediným soundbarem v nabídce, jehož reproduktory směřují pouze jedním směrem, vlny jsou rozdělovány a směřovány dopředu i vzad, což má přispívat k alespoň částečné všesměrovosti zvuku.

Beam (2. generace) je vybaven čtveřicí středových reproduktorů a jedním výškovým. Tato sestava zajistí mnohem lepší zvukový zážitek, než jaký nabídne většina televizí. Podpora Dolby Atmos je dalším příjemným benefitem.

Sonos Arc nabízí osm basových a trojici výškových reproduktorů. Některé z nich jsou směřovány na pravou a levou stranu. Dva směřují nahoru pro ještě lepší zážitek při použití Dolby Atmos.

Prostorový zvuk modelu Arc je tedy zcela určitě nejlepší a do děje vás vtáhne nejvíce. Beam se tyto schopnosti snaží vytvořit alespoň virtuálně a jde mu to poměrně dobře. Model Ray v tomto ohledu se dvěma zbývajícími produkty nemůže soutěžit. To při jeho ceně ale nelze ani očekávat.

Všechny tři soundbary lze propojit se subwooferem Sonos Sub pro ještě lepší basy. Kombinace s reproduktory Sonos One a Sonos One SL zase zajistí vícekanálový zvuk pro vaše domácí kino.

Funkce

Sonos Arc: HDMI CEC a automatická synchronizace, podpora asistentů Alexa a Asistent Google, Apple AirPlay 2

Sonos Beam: HDMI CEC a volitelná synchronizace, podpora asistentů Alexa a Asistent Google, Apple AirPlay 2

Sonos Ray: IR ovládání, TruePlay, Apple AirPlay 2

Všechny zmíněné produkty umí skvěle doplnit vaši televizi, ale zároveň excelují také při poslechu hudby. Mohou posloužit samostatně i jako součást většího systému. Dva dražší modely zvládají spolupráci s asistenty Alexa a Asistent Google, takže vám umožní hlasové ovládání vašich zařízení i celé domácnosti. V budoucnu se počítá také s podporou Sonos Voice Control.

Nejlevnější Sonos Ray není vybaven mikrofonem, takže hlasoví asistenti v tomto případě nejsou k dispozici. Nechybí zde ale podpora Apple AirPlay 2 ani ostatních funkcí, jako je nastavitelný ekvalizér, přizpůsobení místnosti pomocí TruePlay nebo noční režim.

HDMI CEC u modelů Arc a Beam umožní ovládání televize, reproduktoru i dalších zařízení pomocí jednoho ovladače. Stále je ale možné přepnout na ovládání infračerveným ovladačem. Ray má v nabídce pouze onu infračervenou variantu.

Cena

Ačkoliv Arc nabídne nejlepší zvuk i nejvíce funkcí, jeho cena je nejvyšší, což může představovat zásadní argument při rozhodování a výběru.

Nejlevnější Sonos Ray u nás pořídíte za 7 890 Kč včetně DPH. Beam druhé generace aktuálně vyjde asi na 12 990 Kč včetně DPH, ale v zajímavých slevách občas stojí i o několik tisíc méně. Nejdražší Arc vychází na 25 990 Kč včetně DPH, někteří prodejci jej ale občas také zlevní.

Pokud potřebujete ozvučit menší prostory a nevyužijete extrémní schopnosti modelu Arc, určitě můžete ušetřit výběrem mezi dvěma levnějšími produkty Beam a Ray. Pokud ale chcete to nejlepší s podporou Dolby Atmos i hlasových asistentů, Arc může být tou pravou volbou pro vaše domácí kino.

Závěr

Pro nákup toho správného soundbaru je potřeba určit, k čemu jej budete využívat. Jestliže chcete vylepšit zvuk vaší televize, nový model Ray vám v tomto ohledu určitě pomůže.

Pokud ale toužíte také po virtuálním Dolby Atmos a chytrých asistentech, Beam druhé generace bude skvělým kompromisem mezi přijatelnou cenou a množstvím nabízených funkcí.

Jestliže vám nevadí vyšší cena a chcete zařízení bez kompromisů, které vaše domácí kino posune o kus dále a nějakou dobu vám vydrží bez potřeby upgradu, zvolte model Arc.