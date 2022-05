Sonos představil svůj nejlevnější soundbar. Je kompaktní, ale chybí mu mikrofon

Společnost Sonos je známa především pro své špičkové audio příslušenství, které perfektně zapadá do vlastního ekosystému. Za pohodlí a kvalitu si nicméně Sonos nechává pořádně zaplatit, což může být pro nejednoho zájemce překážkou. Americká firma ovšem nechce být jen výrobcem hraček pro bohaté, ale ráda by oslovila i širší publikum, které nechce za audio techniku utrácet desítky tisíc. S tím má pomoci nově představený soundbar Ray, který je nejen nejkompaktnějším soundbarem od Sonosu, ale také cenově nejdostupnějším. Co se oproti očekáváním potvrdilo?

Do zařízení o rozměrech 559 × 95 × 71 milimetrů a váze 1,95 kilogramů se vešly čtyři zesilovače třídy D, které jsou vyladěny přesně pro menší rozměry soundbaru. Pro vyluzování zvuku jsou připraveny dva výškové reproduktory, které směřují směrem ke zdi, a také dva středové reproduktory, které se starají nejen o středy, ale také basy. Zkreslení má zabránit patentovaná technologie Sonosu s názvem True Play.

Z konektivity nechybí Wi-Fi 2,4 GHz 802.11/b/g/n, optický vstup, ethernetový port 10/100 Mb/s či infračervený port, který umožňuje spojit soundbar s dálkovým ovladačem vaší televize. Ovládat jej ale můžete také s pomocí mobilní aplikace či kapacitních tlačítek přímo na zařízení. Ray lze také spárovat s ostatními reproduktory od Sonosu, například s reproduktory Sonos One. Dále nechybí podpora pro PCM Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS Digital Sound, Bluetooth či AirPlay 2.

Za největší zápor považuji absenci mikrofonu pro ovládání chytré domácnosti. Právě tento neduh může řadu uživatelů odradit od koupě. Chybí také HDMI konektor – propojení s TV zajistí optický kabel.

Sonos Ray bude k dispozici také v České republice, a to od 7. června za doporučenou cenu 7 890 Kč. Kromě tohoto modelu najdete v nabídce výrobce soundbar Beam 2 (recenze), jehož cena se aktuálně pohybuje okolo 12 400 Kč (první generaci lze pořídit za zhruba 9 000 Kč), a pak také prémiový model Sonos Arc (recenze), který se prodává za 25 990 Kč.