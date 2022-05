Sonos chystá malý a levný soundbar. Bez kompromisů se ale neobejde

Sonos je znám svým špičkovým audio příslušenstvím, které se oproti konkurenci odlišuje prvotřídním ekosystémem. Za kvalitu si ovšem nechá pořádně zaplatit, což mrzí především ty, kteří mají hluboko do kapsy. Právě pro ně ale americká značka údajně chystá nový soundbar, který bude mít kompaktní rozměry a zároveň velmi příznivou cenu.

S informacemi a fotografiemi přišel německý server WinFuture. Nejprve začněme fyzickými parametry, kterým dominuje šířka pouhých 56 centimetrů a váha příjemných 1,9 kilogramů. Sonos Ray by měl disponovat čtyřmi zesilovači třídy D, které by měly být vyladěny přesně pro menší rozměry soundbaru. Uvnitř najdeme dva výškové reproduktory, jejichž zvuk by měl směřovat směrem ke zdi, a také dva basovější. Sonos Ray by rovněž měl podporovat funkci True Play optimalizující reprodukci zvuku.

Zamrzí absence HDMI. Pokud tedy budete chtít připojit soundbar k televizi skrze kabel, budete si muset vystačit s optikou. Z další výbavy Sonos Ray nabídne 10/100Mbit Ethernet port, N-WLAN či infračervený port, který umožní soundbar ovládat dálkovým ovládáním.

Ray lze také spárovat s ostatními reproduktory od Sonosu, například se dvěma kusy modelu Sonos One. Dále by neměla chybět podpora pro PCM Stereo, Dolby Digital 5.1, DTS Digital Sound, Bluetooth či AirPlay, avšak zapomenout musíte na ovládání hlasem.

Cenou Sonos Ray příjemně překvapí: ve Spojených státech by měl být dostupný za 249 dolarů (cca 7 tisíc Kč), což je na produkt značky Sonos relativně málo.