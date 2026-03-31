JBL omladilo populární reproduktory: Xtreme 5 a Go 5 přicházejí s řadou novinek

Adam Bělunek
Adam Bělunek 31. 3. 11:00
  • JBL Xtreme 5 nově nabídne vyšší odolnost, světelné efekty a silnější basy
  • Drobek JBL Go 5 přidává jednoduché párování i designové změny a odolnost IP68
  • Větší model Xtreme 5 pořídíte za 8 490 korun a levnější Go 5 vyjde na 1 290 korun 

JBL včera omladilo dva své populární modely přenosných reproduktorů. Řeč je o modelech JBL Xtreme 5 a JBL Go 5. Oba reproduktory mají vyšší celkovou hlasitost i silnější basy, zároveň byla vylepšena také jejich odolnost. Jsou prachuvzdorné i voděodolné a gumové okraje je chrání proti nárazů a otřesům.

JBL Xtreme 5 bude v prodeji ve třech barevných provedeních: černá, modrá a maskáčová. Cena je nastavena na 8 490 korun

Světelné efekty i silnější basy a vysoká odolnost

U většího JBL Xtreme 5 se můžeme těšit na novou zvukovou architekturu v podobě dvojice výškových reproduktorů i subwooferu. Propojení s ostatními reproduktory zajistí Auracast případně aplikace JBL Portable, která zprostředkuje propojení dvojice reproduktorů do sterea. Bezztrátové přehrávání je možné realizovat pomocí USB-C a baterie zajistí 24 hodin přehrávání (plus další 4 hodiny díky Playtime Boost ekvalizéru). Novinkou je 6 režimů ambientního osvětlení a potěší také SmartEQ Mode, což je jakýsi AI automatický ekvalizér nebo AI Sound Boost jakožto funkce pro minimalizaci zkreslení při vyšší hlasitosti. K dispozici bude již od poloviny dubna za cenu 8 490 korun v barevných provedeních: černá, modrá a maskáčová.

Vylepšení se dočkal také drobek, jehož označení je nyní JBL Go 5. I v tomto případě přibyly basy a světelné režimy s vizuálními indikátory. Zároveň je možné jednoduché párování dvou zařízení pouhým přiložením vedle sebe. Opět se nezapomnělo na Auracast a těšit se můžeme také na výdrž 8 hodin přehrávání (plus další 2 hodiny díky Playtime Boost ekvalizéru). Bezztrátové přehrávání je opět možné přes USB-C a certifikace IP68 slibuje krytí proti vodě a prachu. Předpokládaná cena je 1 290 korun a na výběr bude z celkem sedmi barevných provedení.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Další dnešní články

Apple Creator Studio
Lockdown režim je neprolomitelný, zní z Cupertina. Podle Applu jej ještě nikdo nepřekonal
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
Google Pixel 11
Designéři Googlu na dovolené? Pixel 11 vypadá stejně jako jeho předchůdci
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:00
Modelová řada Samsung Galaxy S26 (S26, S26+ a S26 Ultra)
Jeden telefon, dva odlišné výsledky: evropský Galaxy S26 vydrží výrazně méně než americký
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
Hlavním hrdinou seriálu na motivy Clash of Clans bude ikonický barbar
Hraní na Netflixu dostane nový rozměr. Položí Discord na lopatky?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
