Jaký malý smartphone se nejvíce vyplatí? Vybíráme nejlepší kompakt do vaší kapsy

Čína dala světu čaj, porcelán a také hlad po přerostlých telefonech

Příznivci kompaktních strojů však nemusí zoufat, stále je z čeho vybírat

Výbornou volbou může být Xiaomi 12X nebo véčko Huawei P50 Pocket

Každý rok to slýcháme znovu a znovu: malé telefony jsou mrtvé, kompakty nikdo nechce… Dokonce i Apple to přinutilo přestat vyrábět kompaktní iPhone 13 mini. Poptávka minimálně u nás v Evropě však dokazuje, že stále existují zákazníci, kteří nechtějí nosit velké a těžké pádlo. Co s tím? Tohle jsou nejlepší malé telefony od čínských výrobců, které si můžete aktuálně pořídit.