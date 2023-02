Jaká vylepšení přinese iPhone 15? Dotknou se RAM i displeje

iPhone 15 Pro se dočká navýšení RAM na 8 GB, ostatní modely zůstanou na 6 GB

Novinkou bude také úspornější displej díky novému 28nm čipu

Dynamický ostrov už nebude výsadou pouze modelu Pro

S blížícím se odhalením 15. generace iPhonů se hromadí i různé informace ohledně možných specifikací a funkcí, na které se můžeme těšit. Ačkoliv oficiální odhalení má proběhnout až v září, už nyní se objevily zprávy o možném navýšení RAM paměti i úsporném OLED displeji.

Podle tiskové zprávy tajwanské společnosti TrendForce můžeme očekávat navýšení kapacity operační paměti i její rychlosti. Ačkoliv jsou dostupné informace dost obecné, kapacita Pro modelů by měla být navýšena na 8 GB (oproti 6 GB RAM u iPhonu 14 Pro). Levnější iPhone 15 a iPhone 15 Plus by měli zůstat na 6 GB, ale díky LPDDR5 RAM se zvýší jejich rychlost.

Větší kapacita i vyšší rychlost operační paměti v kombinaci s očekávaným čipem A17 Bionic u modelu iPhone 15 Pro má znatelně zvýšit celkový výkon vlajkového smartphonu. Další zprávy ale hovoří také o úspornějším čipu displeje, který má být nově vyráběn 28nm technologií.

Ačkoliv žádné další zásadní změny v oblasti displejů přijít nemají, samotné snížení energetické náročnosti a zvýšení výdrže je rozhodně vítané. Z dílčích vylepšení můžeme zmínit ještě očekávané rozšíření dynamického ostrůvku i pro modely iPhone 15 a iPhone 15 Plus nebo užší rámeček displeje.