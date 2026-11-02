Jak fotí Vivo X500 Pro Max? Vyzkoušeli jsme ho na Tenerife i na koncertě

- Vivo X500 Pro Max se nám jeví jako nejlepší fotomobil současnosti
- Pomáhá mu k tomu značně vylepšený teleobjektiv a přídavný telekonvertor
- Jeho kvalitu jsme vyzkoušeli na Kanárských ostrovech i na koncertě v potemnělé sportovní hale
Telefonů kovaných v disciplíně mobilního focení, tzv. fotomobilů, se v posledních letech vyrojilo jako hub po dešti. Čínské Vivo a jejich vlajková řada X pravidelně produkuje ty snad úplně nejlepší zástupce. To samé lze říct také o nejnovějším modelu X500 Pro Max, který v mnohém dorovnává loňský model X300 Ultra, který s trochou nadsázky vůbec nepatřil do rukou běžným uživatelům a cílil pouze na profíky. Už z naší recenze letošní novinky X500 lze cítit, že dílo se podařilo. Jak si ale poradí s extrémně dynamickým prostředím španělského ostrova Tenerife?
Vivo X500 Pro Max je foto-mág
Vivo se v posledních letech vypracovalo mezi absolutní špičku mobilního fotografování. Loňský X300 Pro nastavil laťku pořádně vysoko a letošní X500 Pro Max na něj evolučně navazuje. Na první pohled by se dokonce mohlo zdát, že se fotografická výbava příliš nezměnila. Hlavní fotoaparát má stále 50,3 Mpx, teleobjektiv nabízí 200,5 Mpx a ultraširokoúhlý snímač disponuje rozlišením 50,3 Mpx. Kompletní přehled zde:
- Hlavní – Sony LYT-910, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,28″ velikost čipu, clona f/1.57, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, 3° gimbalová stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Teleobjektiv – Isocell HP0 fotočip, rozlišení 200,5 Mpx, 1/1,4″ velikost čipu, clona f/2.67, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 85 milimetrů, 3,5× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Širokoúhlý – Isocell JN5, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,75″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 119°, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,3 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, fázové ostření Dual Pixel (PDAF).
Tenerife jako ideální fotografická laboratoř
Na testování fotoaparátů je cestování ideální. Člověk se dostane do prostředí, které nabízí úplně jiné světelné podmínky, barvy i fotografické příležitosti než běžné každodenní používání. Tentokrát jsem proto Vivo X500 Pro Max vzal na Tenerife, jeden z Kanárských ostrovů, který patří pod správu Španělska.
Ostrov nabízí mimořádně pestrou krajinu. Najdete zde dramatické sopečné scenérie, černé pláže, vysoké útesy, zelené horské oblasti i rušná přímořská letoviska. Navíc se během jednoho dne můžete dostat z příjemného slunečného počasí až do výrazně chladnějších horských oblastí. Nachází se zde mimochodem sopka Pico del Teide, která dosahuje výšky 3 715 metrů. Jde nejen o nejvyšší horu Kanárských ostrovů, ale také o nejvyšší vrchol celého Španělska. Samotná oblast národního parku Teide patří k nejzajímavějším přírodním scenériím v Evropě.
Právě takové prostředí je pro testování mobilního fotoaparátu jako stvořené. Jednou fotografujete širokoúhlou krajinu, podruhé potřebujete přiblížit vzdálený objekt a jindy zase zachytit rychle se pohybující scénu.
Stabilizace CIPA 7.0 a focení pohybu jako hlavní novinka
Největší pozornost si zaslouží teleobjektiv. Vivo u něj nasadilo stabilizaci CIPA 7.0, která má pomáhat udržet ostré fotografie i při fotografování z ruky. Vysoké přiblížení totiž automaticky znamená větší nároky na stabilitu. I drobný pohyb ruky se při focení vzdálených objektů může výrazně projevit.
Během testování jsem si všiml, že telefon dokáže velmi dobře zachytit i scény, které by u řady jiných smartphonů skončily rozmazaným snímkem. Důležitá není jen samotná stabilizace, ale také rychlost ostření a zpracování obrazu. Vivo se snaží všechny tyto oblasti propojit tak, aby fotograf nemusel neustále přemýšlet nad tím, jestli se mu podařilo správně zaostřit.
Zajímavou novinkou je režim AF Tracking Snapshot, který umožňuje sledovat pohybující se objekt při fotografování rychlostí až 60 snímků za sekundu. Hodit se může například při focení sportovců, zvířat nebo hudebníků na pódiu. K dispozici je také režim 30× Long-Range Motion Snapshot, který cílí na vzdálenější akční scény. Tyto vychytávky Vivo kombinuje v novém foto-režimu Sporty Pro, který najdete v nativní fotoaplikaci.
Telekonvertor Zeiss: když ani 3,5× zoom nestačí
Zajímavou kapitolou jsou také přídavné telekonvertory Zeiss, které Vivo nabízí jako příslušenství. Nejde přitom o žádnou úplnou novinku, podobné řešení jsme mohli vidět už u modelu X300 Ultra.
K dispozici jsou dvě varianty. Menší telekonvertor nabídne ekvivalentní ohnisko 200 milimetrů, větší pak dokonce 400 milimetrů. Druhá varianta už dokáže z telefonu udělat poměrně zajímavou fotografickou sestavu, která se hodí například pro fotografování vzdálených objektů, architektury nebo detailů v krajině.
Přídavný objektiv samozřejmě není úplně skladným příslušenstvím. Větší varianta měří 116 milimetrů a váží 248 gramů. Když ji připočítáte k samotnému telefonu, dostanete zařízení, které už se běžnému smartphonu příliš nepodobá.
Výsledky ale dokážou překvapit. I při fotografování z ruky lze pořídit velmi ostré snímky a není nutné automaticky sahat po stativu. Na cestách jsem ocenil především možnost přiblížit vzdálené scenérie bez výrazného kompromisu v kvalitě obrazu.
Jak si vedou fotografie v různých světelných podmínkách?
Při běžném fotografování Vivo X500 Pro Max pokračuje v tradici svého předchůdce. Fotografie mají dostatek detailů, příjemné barvy a velmi dobrou práci s dynamickým rozsahem. Výrobce navíc pokračuje ve spolupráci se Zeissem, která se promítá také do barevného podání a fotografických režimů.
Při focení krajiny na Tenerife jsem nejčastěji využíval hlavní snímač. Ten nabízí velmi dobrou kresbu a dokáže si poradit i s výraznějšími světelnými rozdíly. Zajímavé výsledky přináší také teleobjektiv, který se díky svému ohnisku hodí nejen pro přibližování vzdálených objektů, ale také pro portréty a detailní záběry.
Ultraširokoúhlý fotoaparát samozřejmě nezůstává pozadu. Jeho 119stupňový úhel záběru se hodí zejména na rozlehlé scenérie, architekturu nebo fotografování v omezeném prostoru. Večer a po setmění se pak naplno ukazuje význam velkých snímačů a pokročilého zpracování obrazu. Telefon se snaží zachovat dostatek detailů, přitom ale zbytečně nepřepaluje světelné zdroje a nepřidává do snímků nadměrné množství digitálního šumu.
Video: další disciplína, kterou chci pořádně prověřit
Vivo X500 Pro Max se samozřejmě nesoustředí pouze na fotografie. Výrobce zapracoval také na videu a nabízí poměrně bohatou výbavu pro náročnější tvůrce obsahu.
Telefon zvládá natáčení až v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu, případně 4K při frekvenci až 240 fps. Nechybí Dolby Vision HDR, 10bitový Log, profil TrueDynamic Log ani podpora profesionálních barevných pracovních postupů včetně DaVinci Resolve.
Právě video je disciplína, které se chci v rámci tohoto testu ještě podrobněji věnovat. Dnes totiž vyrážím na koncert irské kapely Fontaines D.C., což bude pro fotoaparát telefonu poměrně zajímavá zkouška. Kombinace rychlého pohybu na pódiu, proměnlivého osvětlení, výrazných světelných kontrastů a fotografování z větší vzdálenosti dokáže odhalit limity i těch nejlepších smartphonů.
Zaměřím se především na stabilizaci při natáčení z ruky, schopnost udržet zaostřený objekt a také na to, jak si telefon poradí s náročnými světelnými podmínkami. Výsledné záběry doplním do testu, abychom si mohli udělat lepší představu o tom, zda Vivo X500 Pro Max dokáže obstát nejen jako špičkový fotomobil, ale také jako nástroj pro natáčení koncertů a dalších živých akcí.
Cena a dostupnost
Vivo X500 Pro Max startuje v Česku na 39 999 Kč za variantu s 256GB úložištěm. Verze s 512 GB stojí 42 999 Kč, v rámci promo akce ji však lze pořídit za 41 999 Kč. K dispozici budou také dárkové sady s telekonvertorem, a to od 46 999 Kč. Prodej telefonu začne 16. listopadu, příslušenství dorazí 1. prosince. Výrobce navíc nabízí bonus až 3 000 Kč za výkup starého zařízení a prodlouženou tříletou záruku.
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