iPhone zkřížený s Xiaomi? Acer Sospiro A15 má druhý displej na zádech

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- Na latinskoamerický trh míří smartpone Acer Sospiro A15
- Jedná se o levný základní telefon, který láká na atraktivní design a sekundární displej na zádech
- Zklamáním je zejména chybějící podpora sítí 5G
Acer přestal s výrobou vlastních smartphonů v roce 2016, avšak z mobilního světa tato značka úplně nevymizela – pod licencí ji využívají různé společnosti vyrábějící telefony pro rozvojové trhy. V minulém týdnu byl kupříkladu pro latinskoamerický trh představen zajímavý smartphone Acer Sospiro A15.
Acer Sospiro A15: trochu iPhone, trochu Xiaomi
Acer Sospiro A15 je základní telefon s podprůměrnou výbavou, kterou se výrobce (v tomto případě Senwa Global International) snaží zamaskovat zajímavým designem a nečekanými prvky výbavy. Z dálky může telefon připomínat iPhone 17 Pro zkřížený s Xiaomi 17 Pro. Může za to svítivá oranžová barevná varianta a široký ostrůvek obsahující 64Mpx fotoaparát a malý sekundární displej.
Obrazovku na zádech tvoří dotykový 1,88″ TFT panel s rozlišením 240 × 284 pixelů, který umí zobrazovat oznámení, ovládat hudební přehrávač a zároveň slouží jako hledáček pro pořizování portrétních snímků. Podobně jako u Xiaomi tak výrobce vybízí k tomu, abyste telefon pokládali displejem dolů.
Hlavní obrazovka je postavená na 6,67″ IPS panelu, jeho cenovou příslušnost ale prozrazuje podprůměrné HD+ rozlišení a široké rámečky okolo. Čtečka otisků prstů se do displeje nevešla, nachází se v zamykacím tlačítku napravo. Součástí displeje je kruhový výřez pro 16Mpx selfie kamerku, kterou zcela neobvykle doprovází vlastní LED blesk. Kamerku lze použít pro autentizaci uživatele, druhou možností je čtečka otisků prstů v zabudovaná do zamykacího tlačítka.
Srdcem telefonu je čipset Unisoc T615, který spolupracuje s 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Obojí lze rozšířit – RAM lze zvětšit virtuálně až do kapacity 14 GB, úložiště se nafoukne vložením microSD karty až do kapacity 1 TB. Milovníky starých pořádků potěší i přítomnost 3,5mm portu na sluchátka. Velkým zklamáním je naopak chybějící podpora sítí 5G, bezdrátovou konektivitu zastupuje pouze LTE, Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Zásobárnou energie je akumulátor s kapacitou 5 000 mAh a podporou 18W nabíjení, naštěstí skrze port USB-C.
Acer Sospiro A15 bude dostupný v oranžové a modré barvě, cenu a dostupnost ale bohužel zatím neznáme.