iPhone slaví 15 let. Apple s ním změnil svět chytrých telefonů

„Širokoúhlý iPod s dotykovým ovládáním, revoluční telefon, dechberoucí internetový komunikátor.“ Dnes je to přesně patnáct let od chvíle, kdy Steve Jobs představil první iPhone, neskromně tehdy tvrdil, že Apple znovu vynalezl telefon. My dnes víme, že měl tehdy pravdu. O jablečném telefonu se spekulovalo dlouho před jeho uvedením, avšak Apple byl před patnácti roky přeborníkem v utajování; dnes už známe prakticky všechny detaily o chystaných iPhonech měsíce dopředu.

Poprvé jsme mohli iPhone spatřit až po dvou a půl letech vývoje, přesně 9. ledna 2007 v 9:41 kalifornského času. Z tohoto důvodu mají všechny iPhony a iPady na propagačních materiálech Applu na displeji právě tento čas. Pokud jste ještě neměli tu čest, udělejte si čas a podívejte se na jeho představení.

Steve Jobs iPhone 2007 Presentation (HD)

První iPhone toho moc neuměl

Nutno podotknout, že první iPhone neuměl víc než jeho tehdejší konkurenti – nabídka aplikací byla předem daná (App Store tehdy neexistoval), hlavní obrazovka neměnná, ke komunikaci s počítačem bylo zapotřebí používat software iTunes.

Kromě toho Apple nastavil až nesmyslně vysokou cenu 499 dolarů (za model se 4 GB paměti) nebo 599 dolarů (za 8GB model). Tyto aspekty daly vzniknout již legendárnímu posměchu někdejšího ředitele Microsoftu Stevea Ballmera, který deset let poté uznal, jak se před patnácti lety mýlil.

Ballmer Laughs at iPhone

Zcela nový způsob ovládání

Smartphony v roce 2007 měly vesměs rezistivní displeje ovládané stylusem, hardwarové klávesnice a nepříliš přívětivá prostředí operačních systémů. Snažily se nabídnout funkce, které byly vlastní spíše počítačům, avšak šly na věc poměrně neohrabaným způsobem.

Kouzlo prvního iPhonu spočívalo právě v jeho neobvyklém způsobu ovládání, hlavním ovládacím prvkem nebyl stylus nebo QWERTY klávesnice, ale prst. Ten intuitivně klouzal po tehdy obrovském 3,5palcovém displeji, jenž se mu odvděčil bleskovou odezvou. Displej navíc uměl rozpoznat více dotyků najednou, a tak přišla ke slovu tehdy nevídaná gesta pro scrollování, zoomování a otáčení obrázků apod. iPhone také zaujal senzory, jako je proximity senzor či akcelerometr, s nimiž uměl operační systém iPhone OS 1.0 (později iOS) pracovat a vyhodnocovat blízkost uživatelova ucha či naklonění telefonu.

První iPhone se začal prodávat až pět měsíců po svém představení, ostatní výrobci se v tomto mezičase snažili přijít s odpovědí, avšak žádný z nich výrazně neuspěl. V prvních 30 hodinách od zahájení prodejů si iPhone koupilo 270 tisíc zájemců.

Every iPhone Speed Test Comparison 2020

Další modely jen potvrzovaly tah na branku, ještě před zahájením prodejů stály před Apple Story nekonečné fronty a jablečných telefonů se každým rokem prodávalo více a více. V září loňského roku Apple oslavil milník 2 miliard prodaných iPhonů, což je za necelých 15 let úctyhodné číslo.

Letos dorazí pět nových iPhonů

Apple nejprve dávkoval nové iPhony ve frekvenci jeden model za rok, to se však změnilo v roce 2013, kdy představil základní iPhone 5s a levnější iPhone 5c. O rok později pak v Cupertinu přešli na model dvou velikostí (iPhone 6/6 Plus).

Asi největší revoluce přišla v roce 2017, kdy Apple představil iPhone X s velkým displejem, tenkými rámečky bez domovského tlačítka a s výřezem pro TrueDepth kameru s technologií Face ID. Z tohoto telefonu vychází i současná modelová řada, která se rozrostla do čtyř modelů – dvou základních a dvou Pro.

V letošním roce bychom se měli dočkat hned pěti nových iPhonů. Prvním z nich bude iPhone SE 3, který dorazí někdy na jaře, a podle všeho se bude jednat o lehký upgrade současného iPhonu SE (2020). Na podzim se pak dočkáme čtveřice nových iPhonů, pravděpodobně s následujícími jmény:

iPhone 14 a iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max

Apple tak sjednotí velikosti základních a „Pro“ modelů a z nabídky vypustí variantu mini, která nezaznamenala velký komerční úspěch.