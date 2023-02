iPhone SE je prý znovu ve hře. Apple na něm chce otestovat jednu komponentu

Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo letos v lednu pohřbil chystaný iPhone SE, nyní ale přišel s překvapivou zprávou, že Apple projekt znovu oživil. Podle předchozích předpokladů ale bude chystaný telefon vypadat malinko jinak, než se původně předpokládalo.

Je zvykem, že Apple u svého nejlevnějšího iPhonu recykluje design i komponenty starších modelů, a nejinak tomu má být i u příští generace. Původně se mluvilo o tom, že příští iPhone SE bude postaven na základech pět let starého iPhonu Xr, nyní ale Kuo přináší překvapivé zjištění, že základem má být loňský iPhone 14. To mimo jiné znamená, že namísto dříve předpokládaného LCD zobrazovače má chystaný telefon dostat OLED panel.

Podle Kua má Apple s příštím iPhonem SE smělý plán – bude si na něm chtít otestovat svůj vlastní 5G modem. Historie této bájné komponenty se začala psát v časech, kdy se Apple rozkmotřil s Qualcommem a zadal si výrobu 5G modemů u Intelu. Ten však při vývoji trestuhodně selhal a po několikanásobném nesplnění termínu Apple zakázku zrušil, usmířil se s Qualcommem a následně celou modemovou divizi Intelu za 1 miliardu dolarů odkoupil.

