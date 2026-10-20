iPhone Duo od Motoroly? Razr Flex 27 se blíží, známe podobu i část výbavy

- Motorola připravuje skládací telefon po vzoru iPhonu Duo nebo Galaxy Z Fold 8
- Jeho ohebný displej tedy bude orientovaný více na šířku než na výšku
- Nejnovější únik odhalil označení této novinky a také typ použitého procesoru
iPhone Duo sice není první skládačkou s displejem orientovaným na šířku, ale dalo by se říct, že Apple tímto modelem spustil vlnu podobně koncipovaných telefonů od konkurence. Obdobné modely připravuje Oppo a trochu překvapivě také Motorola, která se dlouho držela jen véčkové konstrukce a tento segment až doposud opomíjela. Její příspěvek do tohoto segmentu by mohl patřit k nejdostupnějším v branži a rozhodně vypadá zajímavě.
Razr Flex 27 v dalším úniku
Ohledně tohoto skládacího telefonu jsme se dočkali již několika úniků a naposledy se objevil v databázi benchmarku Geekbench. Ten potvrdil jeho označení Razr Flex 27, typ procesoru nebo to, že bude mít z výroby předinstalovaný Android 17. Nejdůležitější zprávou je ale odhalení procesoru, kde Motorola sáhla po čipové sadě Snapdragon 8 Gen 5 od Qualcommu.
Původně se spekulovalo o nasazení výše postavené varianty Snapdragon 8 Elite Gen 5 a použití o něco méně výkonné verze by mohlo znamenat nižší cenu. V oblasti procesoru se tedy nebude jednat o ryze vlajkový skládací model a Razr Flex 27 by se tak mohl stát nejdostupnějším skládacím telefonem s displejem orientovaným na šířku.
Solidní výkon a odpovídající výbava
I když není procesor Snapdragon 8 Gen 5 přímo vlajkový čipset, jeho výkon je stále velmi vysoký a bez problémů postačí i náročným uživatelům. V benchmarku Geekbench dosáhl Razr Flex 27 skóre 2 669 bodů v jednovláknovém a 8 837 bodů ve vícevláknovém testu, což jsou velmi slušná čísla. Tento benchmark odhalil také operační paměť 12 GB RAM a přítomnost Androidu 17.
Z dřívějších úniků víme, že Razr bude mít v zavřeném stavu v pase 12,6 mm a že vnitřní ohebný displej dorazí s úhlopříčkou 6,92 palce. Venkovní by měl mít úhlopříčku 4,97 palce, což by z něj dělalo suverénně nejkompaktnější skládací telefon tohoto typu na trhu. Hmotnost této novinky by měla dosahovat 215 gramů.
Porovnání rozměrů Motoroly Razr Flex 27 s konkurencí (rozevřeno / zavřeno)
- Razr Flex 27 – 149 × 110 × 5,8 mm / 76 × 110 × 12,6 mm
- iPhone Duo – 164,6 × 117,8 × 5,2 mm / 84,1 × 117,8 × 11,3 mm
- Galaxy Z Fold 8 – 161,4 × 123,9 × 4,5 mm / 81,9 × 123,9 × 9,7 mm
Premiéra se blíží
Razr Flex 27 by měl být jakousi dostupnější alternativou k iPhonu Duo a Samsungu Galaxy Z Fold 8, což je od Motoroly určitě dobrý krok. Dostupná kompaktní skládačka se slušnou výbavou se na trhu určitě neztratí. Přesné datum premiéry této novinky prozatím stále není známé, ale předběžně se mluví o tom, že se jí dočkáme v průběhu prosince 2026.