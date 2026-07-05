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iPhone Air 2: takto má vypadat příští žiletka od Applu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 5. 7. 20:00
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Apple iPhone Air 2, koncept

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  • Apple příští rok na jaře představí druhou generaci iPhonu Air
  • Oproti stávajícímu modelu dostane duální fotoaparát a užší True Depth kamerku
  • Těšit se také můžeme na vyšší výkon a delší výdrž

Premiéra letošních iPhonů bude jiná než ty předchozí. Nejenže u kormidla Applu bude po 15 letech stát jiný kapitán, ale také složení modelové řady bude jiné než v minulých letech. V září budou představeny pouze prémiové modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max společně s ohebným iPhonem Ultra, základní iPhone 18 dorazí až příští rok. Společně s ním Apple plánuje uvést i druhou generaci iPhonu Air.

iPhone Air 2 na videu: dva foťáky na zádech a menší dynamický ostrůvek

Loňský iPhone Air příliš velkou díru do světa neudělal – zákazníci jednoduše odmítli připlácet nemalé peníze za ochuzenou výbavu, byť ve výrazně elegantnějším provedení. Po snížení ceny se z iPhonu Air stal docela zajímavý artikl, avšak stále zatěžkaný nepříjemnými kompromisy. Druhá generace by měla nabídnout zlepšení hned v několika oblastech.

Jak by měl iPhone Air 2 vypadat, ukázal ve svém posledním videu informátor Jon Prosser. Podle něj by měl mít telefon podobné proporce jako první generace, avšak s výraznou změnou na zadní straně. Do oválného modulu na zádech přibude sekundární širokoúhlý fotoaparát, který původního iPhonu Air zoufale chyběl.

Do prvního iPhonu Air nebylo možné implementovat širokoúhlý fotoaparát z prostorových důvodů – kvůli přední True Depth kameře s funkcí Face ID už se do těla telefonu jednoduše nevešel. S letošní generací iPhonů ale Apple přijde s prostorově úspornější True Depth kamerkou se separátně umístěným infračerveným senzorem, čímž získá prostor právě pro další fotoaparát. Se sekundární kamerou bude iPhone Air 2 zezadu připomínat připravovanou skládačku iPhone Ultra, která má mít rovněž duální fotoaparát.



iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu



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Díky fyzicky menší True Depth kameře se iPhone Air 2 změní i zepředu – dynamický ostrůvek bude užší než u současného modelu, čímž zůstane více prostoru pro displej. Tělo telefonu zůstane titanové, v barvách se Apple nebude pouštět do žádných experimentů – ponechá barvy loňského modelu, pouze modrou vymění za levandulovou.

iPhone Air 2 bude pohánět 2nm čip Apple A20 Pro, který nabídne vyšší výkon a lepší efektivitu, což by ve výsledku mohlo znamenat vyšší výdrž na baterii. O vyšší kapacitě akumulátoru Jon Prosser nehovoří. Zato hovoří o vyšší ceně, která by mohla narůst o 50 dolarů (asi o tisíc korun bez DPH). Obáváme se však, že příští iPhony obecně podraží výrazně více.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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