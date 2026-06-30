iPhone 18 Pro na videu. Na dark web unikla citlivá data Applu

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- Jeden z dodavatelů Applu čelí bezprecedentnímu úniku dat
- Na internet se dostaly technické detaily o komponentách a příštích produktech
- Uniklo i video iPhonu 18 Pro při testování odolnosti
Apple historicky patřil k firmám, kterým se relativně dobře dařilo udržovat připravované produkty pod pokličkou a dokázal na svých tiskových konferencích vytvořit moment překvapení. V posledních letech ale ani firma z Cupertina nedokáže s „leaky“ účinně bojovat – její dodavatelský řetězec je příliš rozkročený a nachází se v něm spousta děravých míst. Jedno takové se nyní objevilo v Indii.
Masivní únik dat odhaluje vzhled příštího iPhonu
Indická společnost Tata Electronics, která pro Apple vyrábí vybrané komponenty, eviduje masivní únik dat. Podle agentury Reuters u ní došlo k napadení ransomware skupinou World Leaks, která následně zveřejnila na dark webu víc než 200 tisíc citlivých souborů. Tato data se týkají nejen Applu, ale i dalších velkých technologických firem, se kterými Tata Electronics spolupracuje, například automobilky Tesla.
V souvislosti se společností Apple se na dark web dostaly velmi citlivé informace, týkající se vztahů v celém dodavatelském řetězci. K dispozici je kompletní mapa dodavatelů nebo technická dokumentace ke stovkám komponent (např. rozložení základních desek příštích iPhonů či technické detaily o čipu A20 Pro). Třešničkou na dortu je pak uniklé video iPhonu 18 Pro v testu odolnosti.
Na zpomaleném videu je k vidění iPhone 18 Pro v šedé barvě, který je v laboratorních podmínkách podrobován pádům na tvrdou podložku. Telefon vypadá velmi podobně jako stávající iPhone 17 Pro, pouze působí mírně tlustším dojmem, což ale může způsobovat mírně deformovaný poměr stran videa.
Je dost možné, že v příštích dnech se bude podobných úniků objevovat mnohem více, uniklých dat je skutečně obrovské množství a chvíli bude trvat, než se jimi někdo probere a vyselektuje ty nejzajímavější informace.
Zajímavé je, že data z tohoto úniku mezi prvními zveřejnil informátor Evan Blass alias @evleaks, který před nedávnem pověsil své řemeslo na hřebík. Jak se ale později ukázalo, jednalo se o falešný účet, od kterého se pravý Evan Blass distancoval.