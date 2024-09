iPhone 16 v kostce: 10 věcí, o kterých byste měli vědět

iPhone 16 je za rohem, k představení celé rodiny produktů dojde už příští pondělí

K vidění bude jak iPhone 16 Pro a Pro Max, tak základní iPhone 16 a větší 16 Plus

Dali jsme dohromady 10 věcí, které o nových iPhonech musíte vědět, než vyjdou

Čas se pomalu nachýlil a už v pondělí spatří světlo světa nová řada iPhone 16. V jednom z minulých článků jsme celkem poctivě rozebrali největší spekulace a očekávání, která se týkají nejen iPhonu 16, ale též iPhonu 16 Plus, 16 Pro a samozřejmě i vrcholného iPhonu 16 Pro Max. Teď už zbývá jen shrnout 10 nejzajímavějších novinek, které iPhone 16 přinese!

Větší displej

Tím nejdůležitějším prvkem displeje nových iPhonů 16 je nárůst úhlopříčky. iPhone 16 Pro by měl nabídnout displej s 6,3″ úhlopříčkou, iPhone 16 Pro Max dokonce 6,9palcový. Pro srovnání, základní iPhone 15 Pro má 6,1″ obrazovku a 15 Pro Max 6,7″. Tento znatelný nárůst se však bude týkat pouze modelů Pro (Max). Základní iPhone 16 a 16 Plus si zachovají 6,1″, respektive 6,7″ úhlopříčku displeje.

Tenčí rámečky

Podle nových informací Apple zapracuje i na stále celkem tlustých rámečcích kolem obrazovky. Ty v současnosti zabírají u iPhonu 15 Pro 1,71 milimetru a u modelu Pro Max 1,55 milimetru. Tipéři se shodují na tom, nový iPhone 16 Pro by měl mít rámečky tlusté pouze 1,2 milimetru, model 16 Pro Max dokonce jen 1,15 milimetru.

Nové barevné kombinace

Design se zase tolik nezmění, to snad jen u modelu iPhone 16 a 16 Plus, kde výrobce nasadí svislý fotomodul. Pro fanoušky barev bude ale připraveno něco nového: iPhone 16 Pro a Pro Max dorazí v obligátní černé a bílé, pak také v přírodní titanové a nakonec novém písečně zlatém provedení.

Tlačítko spouště na boku

Jakkoliv se to může zdát bizarní, Apple se rozhodl tělo iPhonu 16 Pro (Max) osadit ještě dalším tlačítkem. Vypínací čudlík na pravém boku doplní mechanická namačkávací spoušť fotoaparátu. Ta bude umístěna dole v pravo – pokud tedy budete s iPhonem fotit na šířku, budete mít spoušť ideálně umístěnou u pravého ukazováčku. Kromě Applu hardwarovou spoušť využívají pouze mobily Sony Xperia.

Nová výbava uvnitř

Hlavní slovo dostane nový čipset Apple A18 Pro, který přichází po loňské variantě A17 Pro. Ačkoliv jde o novinku s 3nm architekturou od TSMC, velký výkonnostní nárůst čipset nepřinese. Oproti loňské generaci se očekává nárůst maximálně 15–20 %. Alespoň budou mít díky novým čipovým sadám všechny čtyři představené modely 8 GB RAM.

Větší baterie

Uvnitř ještě na moment zůstaneme. Všechny čtyři iPhony 16 obdrží o něco větší baterii, to je jasné. Konkrétně víme, že iPhone 16 Pro má přijít s 3577mAh akumulátorem a model 16 Pro Max s dosud největší 4676mAh baterií. To není nijak zásadní vylepšení oproti loňsku: 3 274 mAh (iPhone 15 Pro) a 4 422 mAh (iPhone 15 Pro Max).

Tato baterie by však měla být konstrukčně variabilnější, tudíž ani při zvětšení kapacity nebude tělo zařízení tlustší. Vnitřní výbavu s ohledem na baterii doplňuje ještě přepracovaný chladicí mechanismus s grafenových vláken a rychlonabíjení s výkonem až 40 W (bezdrátově pomocí MagSafe až 20 W).

Apple Intelligence

Pozor – Apple Intelligence není funkcemi exkluzivní pouze pro řadu iPhone 16 (podporuje i iPhone 15 Pro a Pro Max) , avšak všechny nové modely, včetně dvou levnějších, sadu AI funkcí budou podporovat. Zároveň se hovoří o tom, že Apple nabídne novým zákazníkům několik exkluzivních funkcí v rámci iOS 18.1 či 18.2, aby podpořil prodeje.

To ale stále platí pouze o severoamerickém trhu. V Česku ani jinde v Evropské unii Apple Intelligence fungovat nebude, tedy alespoň prozatím. Více si o tom můžete přečíst v našem samostatném článku.

Vylepšený fotoaparát

Co by to bylo za novou generaci iPhonu bez podstatných vylepšení pro fotoaparát. Ze všeho nejprve, Apple plánuje nasadit nový 48Mpx širokoúhlý fotoaparát. Podobné rozlišení již používá i hlavní fotoaparát u iPhonu 15 Pro a Pro Max, v nastavení si můžete vybrat, zdali chcete fotit plným rozlišením, popřípadě komprimovaným (12 či 24 Mpx).

Druhou novinkou bude teleobjektiv. Menší iPhone 16 Pro konečně obdrží teleobjektiv s 5× přiblížením bez ztráty kvality, kterým disponoval vloni pouze větší z telefonů. Jak iPhone 16 Pro, tak 16 Pro Max tak budou letos disponovat stejnými fotoaparáty.

Natáčení ve 3K

Pro fanoušky nahrávání videí a krátkých filmečků bude mít iPhone 16 zajímavé překvapení. Oba modely iPhone 16 Pro a Pro Max se naučí nahrávat video v rozlišení 3K při plynulosti 120 fps a s podporou Dolby Vision. Tyto záběry půjde využít pro extrémně ostré zpomalené záběry. V současnosti lze pro tyto účely využívat jen Full HD rozlišení.

Drobností je pak také podpora formátu JPEG XL pro focení snímků ve vysokém rozlišení, avšak při smysluplné kompresi. O tomto formátu se v posledních měsících hovoří jako o nástupci klasického JPEGu.

Cena a dostupnost

K představení dojde již v pondělí, tedy 9. září, za méně než týden. Do prodeje se pak produkty dostanou v pátek 20. září, necelé dva týdny po premiéře, jak to má Apple ve zvyku. Cena je stále záhadou, ačkoliv mluví se o tom, že v dolarech zůstane stejná. Kolik by tedy iPhony 16 mohly stát po přepočtu na české koruny?

iPhone 16 – 799 dolarů (asi 22 990 Kč vč. DPH)

– 799 dolarů (asi 22 990 Kč vč. DPH) iPhone 16 Plus – 899 dolarů (asi 25 990 Kč vč. DPH)

– 899 dolarů (asi 25 990 Kč vč. DPH) iPhone 16 Pro – 999 dolarů (asi 29 990 Kč vč. DPH)

– 999 dolarů (asi 29 990 Kč vč. DPH) iPhone 16 Pro Max – 1 199 dolarů (asi 33 990 Kč vč. DPH)