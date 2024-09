iPhone 16 Pro v testu odolnosti. Největší slabinou jsou tenké rámečky

Nové iPhony jsou na trhu a na internetu se začínají objevovat první testy odolnosti

Některé ukazují vyšší odolnost než u minulé generace, některé to mají přesně naopak

Nové tlačítko Camera Control chrání safír, ale není o nic odolnější než tvrzené sklo

Tento pátek začal Apple prodávat svoje nejnovější iPhony, krátce poté začala vycházet videa s unboxingy, prvními dojmy, a také s prvními testy odolnosti. Apple u letošních iPhonů pozměnil konstrukci, ztenčil rámečky okolo displeje a nasadil druhou generaci skla Ceramic Shield. Jak se tyto změny podepsaly na celkové fyzické odolnosti, naznačují následující videa.

iPhone 16 Pro Max: safírové tlačítko Camera Control

Loňský iPhone 15 Pro Max v tradičním testu odolnosti Zacka Nelsona z youtube kanálu JerryRigEverything překvapivě pohořel – sice se nezlomil jako někteří konkurenti, avšak pokus o ohnutí zanechal na jeho zádech permanentního „pavouka“. U letošního modelu se naštěstí nic podobného nestalo, a ani v dalších částech testu si iPhone 16 Pro Max nevedl vůbec špatně. Dokonce překvapil při mučení displeje přímým ohněm, který na něm nezanechal vůbec žádné stopy – pouze narušil svrchní oleofobní vrstvu.

Samotný displej chrání ochranné sklo Ceramic Shield druhé generace, které má být o 50 procent tvrdší než generace první, ovšem v odolnosti proti poškrábání se nic nezměnilo – stále se jedná o sklo, do kterého se ochotně zaryjí jakékoliv materiály s tvrdostí 6 a vyšší, byť oproti konkurenčním „gorilám“ (vyjma poslední generace Armor) se vrypy nezdají být tolik hluboké. K safírovým sklům má Ceramic Shield každopádně ještě daleko.

A když je řeč o safíru, ten letos chrání nový ovládací prvek Camera Control. Podle odolnostního testu se zřejmě jedná o stejné sklo s příměsí safíru, jaké Apple používá u hodinek Apple Watch, což znamená menší tvrdost než mají klasická safírová skla. Přístroj pro ověřování přítomnosti drahokamů sice přítomnost safíru potvrdil, avšak pouze v malém množství nebo horší kvalitě. Je však obdivuhodné, že ani tento velký ovládací prvek nijak nenarušil celistvost titanového rámečku a odolnost celého telefonu.

Povrchová úprava titanového rámečku mezigeneračně nedoznala žádné změny, takže se připravte na to, že ji můžete odřít stejně snadno jako hliníkové tělo základních iPhonů. Jistější bude pořízení varianty s rámečkem v barvě přírodního titanu, na kterém nebudou škrábance tolik patrné.

Tenčí rámečky = menší odolnost?

Přestože iPhone 16 Pro Max prošel testem Zacka Nelsona téměř bez ztráty kytičky, Sam Kohl z youtube kanálu Apple Track z odolnosti jeho menšího sourozence tolik nadšený nebyl. Autor pouštěl letošní a loňský vrcholný iPhone z různých výšek na betonovou zem a k jeho překvapení dříve kapitulovala letošní novinka – při pádu zhruba z dvoumetrové výšky došlo k prasknutí předního skla a kompletnímu vyřazení displeje z provozu. Autor videa přičítá toto chování právě tenčímu rámečku okolo displeje.

Pády z větších výšek naopak sklo iPhonu 16 Pro Max snášelo lépe – zatímco u loňského modelu se postupně tříštilo na drobné kousíčky, u letošní novinky se objevovaly dlouhé trhliny táhnoucí se přes celou obrazovku. Zda se jedná o projev nové generace skla Ceramic Shield nebo za to může pouze jiný úhel kontaktu s betonem, není jasné – pro tyto účely by to chtělo provést laboratorní testy, u nichž jsou nepřednosti lidského faktoru zmírněné.

I u letošních iPhonů tak platí, že obecně ustojí hodně, ale zároveň je může vyřadit z provozu nešťastný pád pod nežádoucím úhlem.