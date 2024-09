iPhone 16, Apple Watch 10, AirPods 4: co všechno Apple představí příští týden?

Už příští týden bude Apple prezentovat své největší hardwarové novinky

Očekává se příchod nových iPhonů 16, včetně vrcholného provedení 16 Pro Max

Fanoušky příslušenství potěší trio nových Apple Watch a dvoje sluchátka AirPods 4

Prázdniny jsou zdárně u konce a je tu září. V technologickém světě to znamená jediné – největší tisková konference společnosti Apple je za rohem. Dle oficiální pozvánky se uskuteční příští pondělí 9. září a hlavní hvězdou večera bude samozřejmě nová generace telefonů iPhone 16. Na jaké novinky se fanoušci značky mohou těšit a co všechno bude příští týden představeno?

iPhone 16

Září je každoročně zaslíbené iPhonům. Letos má dojít k představení řady iPhone 16, která bude klasicky sestávat ze čtveřice nástupnických modelů: iPhone 16, větší iPhone 16 Plus, vrcholná, leč kompaktní vlajková loď iPhone 16 a hlavní vlajkový model iPhone 16 Pro Max.

Již nyní se velmi nahlas hovoří o hardwarových novinkách. Akční tlačítko, které zažilo vloni premiéru u modelů Pro (Max) se nyní dostane i na základní duo jablíček. To znamená, že nás navždy opustí ikonický hardwarový přepínač. Základní iPhony 16 a 16 Plus také obdrží vylepšený širokoúhlý fotoaparát, navíc v novém svislém rozložení fotomodulu, jak prozradil nedávný únik.

Hlavní duo modelů Pro (Max) čekají také zajímavé novinky. Dost nahlas se hovoří o přidání nového hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu. Jakkoliv to zní od Applu netradičně, mluví o tom i ti nejlepší insideři, včetně Marka Gurmana. Zásadní pak bude nárůst úhlopříčky displeje: iPhone 16 Pro dostane 6,3″ obrazovku, 16 Pro Max dokonce 6,9″ displej. Základní duo modelů zůstane u velikosti 6,1″, respektive 6,7″.

Apple Intelligence, cena a dostupnost

A Apple bude s největší pravděpodobností znovu prezentovat také softwarové novinky představené v rámci konference WWDC 24. To znamená především sadu funkcí Apple Intelligence. Ta by měla být pro zákazníky dostupná již v říjnu tohoto roku, zatím ale pouze pro USA.

iPhony půjdou do prodeje hned týden po uvedení, tedy nejspíš v pátek 20. září, a ceny by se oproti loňsku neměly měnit. Tedy alespoň ty dolarové, kolik budou stát iPhony v Česku, to je zatím otázka, ne kterou nelze jasně odpovědět. Vyloučit však nelze ani mírně zlevnění.

Apple Watch Series 10 a Ultra 3

V září tradičně dochází také k představení nových hodinek Apple Watch. Podle dostupných informací od insiderů má americký výrobce letos v plánu ukázat hned trio nových hodinek. Ty nejzajímavější jsou asi Series 10, klasické provedení, které ale díky jubilejnímu vydání dostane dlouho očekávané novinky.

Tou hlavní je částečný redesign. Watch Series 10 by měly být tenčí v pase a hovoří se také o dalším zvětšení displeje. Poslední tři generace nabízí 1,9″ obdélníkový zobrazovač, letos tak očekáváme nárůst minimálně na 2″. Kromě toho se spekuluje o novém senzoru pro měření krevního tlaku, díky kterému by hodinky měly uživatele upozorňovat při vyšších hodnotách.

Ke slovu se dostane i třetí generace Apple Watch Ultra. U nich se bohužel nemluví o žádných zásadních vylepšeních po stránce funkcí, ani designu. Zatím to vypadá tak, že Apple Watch Ultra 3 budou zkrátka stejné jako první a druhá iterace. Čím tedy mají zaujmout, v tuto chvíli není příliš jasné.

Nečekaným vítězem a černým koněm prezentace mohou být levné hodinky Watch SE 3. generace. I u těch Apple plánuje kompletní redesign – tělo bude tenčí, displej větší a kvůli snížení nákladů nahradí původní hliníkové šasi plast. To znamená, že cena by mohla klesnout i na 200–230 dolarů, tedy si na 5–6 tisíc korun.

Sluchátka AirPods 4

Bezdrátová sluchátka už Apple neukázal nějaký ten pátek. Ano, vloni sice dorazily AirPods Pro, nicméně šlo o původní model 2. generace, jen s USB-C portem namísto Lightningu. Letos to bude větší, možná doslova. Hovoří se totiž o nové generaci AirPods Max. První náhlavní sluchátka byla uvedena v prosinci 2020, tedy před více jak 3 lety. Od té doby na ně Apple ani nesáhl – ukáže je tedy buď letos, anebo na ně kompletně zanevře.

Více méně potvrzena je však 4. generace sluchátek AirPods – ne modelu Pro, ale těch základních. Vzhled se měnit nebude, zůstane ergonomický design s peckovou konstrukcí, nicméně uvnitř se budou dít věci. Dle informací od Marka Gurmana však dorazí podpora USB-C a také novinky z dražší verze, jako je 360° audio nebo gesta hlavou určená pro bezdotykové ovládání.

Zároveň mají být k dispozici dvě varianty těchto AirPods 4. Ta vybavenější nabídne i ANC a krabičku vybavenou mikrofonem pro přehrávání zvuku při lokalizaci pomocí služby Najít. Ty lacinější budou bez ANC, nicméně Najít budou pochopitelně podporovat také.