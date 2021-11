iPhone 13 je nedostatkovým zbožím. Omezená dostupnost má trvat až do února

Téměř vždy, když Apple přestavil nové iPhony, se objevily spekulace o omezených skladových zásobách. Zlí jazykové tvrdí, že tyto balonky vypouštěl sám Apple, aby pod heslem „kupujte, nebudou“ prodal co nejvíc telefonů. Nyní se ale opravdu zdá, že letošní generace iPhonů bude nedostatkovým zbožím.

iPhone 13: nedostatek má trvat minimálně do února

O tom, že dodavatelský řetězec nefunguje tak spolehlivě jako v minulých letech, naznačil Apple už při oznamování posledních finančních výsledků. Kvůli potížím s dodavateli údajně firma z Cupertina přišla v minulém kvartále o 6 miliard dolarů, Tim Cook navíc v hovoru s investory varoval nad výpadky i v aktuálním čtvrtletí.

To samé nyní naznačuje server DigiTimes, podle kterého bude mít Apple problémy pokrýt poptávku po iPhonech minimálně do února příštího roku. A to nikoliv proto, že by v únoru měla skončit polovodičová krize, ale protože mezi lednem a březnem bývá obvykle o nové jablečné telefony menší zájem, čímž by se mohla poptávka s nabídkou vyrovnat. Apple intenzivně na navýšení dodávek pracuje, dokonce prý snížil výrobu tabletů iPad, aby měl větší kapacity k produkci iPhonů.

Že Apple aktuálně nestíhá iPhony vyrábět, ukazují znatelně se prodlužují objednací lhůty; na vybrané konfigurace letošních jablečných telefonů si počkáte více než tři týdny. S blížícími se Vánoci se mohou lhůty ještě prodlužovat. Pokud má Ježíšek letos v plánu nadělovat iPhony, měl by pomalu posílat do Cupertina hromadnou objednávku.