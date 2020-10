iPhone 12 mini: vybrali jsme TOP 5 kladů a záporů

Poměrně nedávno Apple představil nové iPhony a vzhledem k tomu, že emoce už trochu opadly, je načase podívat se, co se nám líbí na nejmenším přírůstku do rodiny Apple a co naopak příliš nemusíme.

5 věcí, které se nám na novém iPhonu 12 mini líbí

1. Nejzajímavější z nových přírůstků

Uznávám, tohle je trochu subjektivní. Nicméně v době, kdy je za standardní velikost displeje považována úhlopříčka 6,5″ je osvěžující vidět, že alespoň nějaký výrobce se snaží o výrobu kompaktního telefonu. Zatímco v loňském roce titul nejzajímavějšího kompaktního telefonu patřil Samsungu a jeho modelu S10e, letos je to jednoznačně iPhone 12 mini.

2. Stejná výbava jako u většího sourozence

Jakmile smartphone dostane přídomek mini, compact či nějaký obdobný, často to znamená jedno – s menší velikostí přichází i slabší výbava. Tuto cestu ale v Applu nezvolili a menší iPhone osadili naprosto stejnými komponenty jako model s větší úhlopříčkou. Kompromisů se nedočkal displej, procesor a dokonce ani foťák, na který se pro pár korun sahá nejčastěji.

Hardwarové parametry iPhone 12 mini Systém: iOS 14 Rozměry: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm , Hmotnost: 135 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 4 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 5,4", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm, 1/3.6", 4K video; SL 3D, (hloubkový/biometrický sensor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 2227 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

3. Nižší cena oproti většímu modelu

Třetí bod souvisí s tím předchozím – stejná výbava v menším těle by měla znamenat minimálně srovnatelnou cenu. Tomu ale v Applu řekli jasné ne a cenu menšího modelu přeci jen o něco snížili. Jak už to u firmy z Cupertina tradičně bývá, tak snížení není nijak drastické, ale přesto nás potěšilo, že v případě iPhone mini nebyla nastavena vysoká cena.

4. Bezdrátové nabíjení MagSafe

MagSafe bylo bezdrátové nabíjení původně pro Macbooky. Zatímco tam ho už nějakou dobu nenajdeme, v případě iPhonů zažívá renesanci. Umístit přesně telefon na bezdrátovou podložku nemusí být vždy jednoduchý úkol, což mi jistě potvrdí každý, kdo se ráno probudil k vybitému telefonu.

5. Dostupné 5G pro budoucnost

V současné době jsou sítě 5G stále hudbou budoucnosti, nicméně v horizontu několika let se jistě stanou realitou. Pokud Apple udrží dobu, po kterou aktualizuje starší modely na novou verzi operačního systému, nebudou muset majitelé iPhonu mini přecházet na nový telefon, budou-li chtít využívat sítě páté generace. A to se vyplatí.

5 věcí, co se nám na novém iPhonu 12 mini nelíbí

1. Různé velikosti příslušenství

Může se to zdát jako banalita, ale při nákupu příslušenství si zkrátka budete muset dávat pozor, jestli je pouzdro určeno pro „velký“ iPhone 12, či pro iPhone 12 mini. Pokud kupujete vždy jen originální příslušenství, tak moc potíží mít nebudete, ale jestli pro svůj telefon hledáte osobitý vzhled u menších prodejců či na AliExpressu, budete se muset mít na pozoru.

2. Žádná sluchátka ani nabíječka v balení

Obrození MagSafe nabíječky je sice věc krásná, ale co je vám to platné, když si ji musíte dokoupit zvlášť? To by asi nebyl až takový problém, ale pokud má být iPhone 12 mini váš první telefon, nedostanete ani nabíječku. Naštěstí vám Apple dodá alespoň svůj vyhlášený Lightning kabel, který nic nevydrží. Sluchátka si taky budete muset řešit po vlastní ose buď v podobě bezdrátů, nebo za pomoci redukce.

3. Nižší výdrž na baterii

Ačkoli kompromisy oproti většímu modelu takřka nejsou, v jedné oblasti se přeci jen trochu z logických důvodů šetřilo. Do menšího těla se zkrátka nevleze stejně rozměrná baterie jako do iPhonu 12. Teoreticky to znamená o dvě hodiny nižší výdrž při přehrávání videa, jak to bude v praxi, ukáží nicméně až recenze. Není ale pochyb, že to půjde poznat.

4. Nic pro odpůrce výřezů

Fyzické rozměry iPhonu 12 mini se zmenšovaly, kde jen to šlo. Jedné konkrétní části se ale zmenšování netýkalo, neboť to z hlediska funkčnosti alespoň prozatím není možné. Tou částí je pochopitelně notch, který ukrývá skenování obličeje FaceID. Senzory za ta léta Apple stále nedokázal zmenšit ani jinak ukrýt, takže ty na iPhonu 12 mini mají stejnou velikost jako na ostatních iPhonech. V kontextu rozměrů se tak jedná o obří výřez.

5. Pořád žádné USB-C

Tohle je tak trochu rýpnutí, ale když to jde u Macbooků a iPadů, proč to proboha nejde i u iPhonů? USB-C je standard, který se pomalu prosazuje nejen u mobilních telefonů, ale také u příslušenství a dokonce některých počítačů. Není pochyb, že budoucnost je v céčku, tak nemám příliš pochopení, proč se Apple stále drží svého obstarožního Lightning konektoru. Přitom kdyby přešel na USB-C, mohl by z krabičky vytáhnout i ten kabel a snížit svou uhlíkovou stopu ještě více.